‘Danna era apasionada de la literatura’

Ciudad Juárez.- "¡Qué pinche coraje! Nos están matando; nos están quemando el alma". Son las primeras líneas que leen en la carta que una de las compañeras de Danna Lizeth Lozano Chávez, la estudiante de la UACJ que fue asesinada la madrugada de este sábado publicó en sus redes sociales y que se ha replicado casi mil 500 veces.

"Perdón, Danna, por dejar que la ciudad donde vivimos no sea para mujeres; por no denunciar a los hombres que 'jugando' me han gritado obscenidades en la calle; perdón por dejar que las muertes y desapariciones se conviertan en la nota diaria. Perdón por tolerar la injusticia, pero sobre todo, te pido perdón por no exigir seguridad para ti y todas las mujeres que, a pesar del miedo, no dejan de hacer lo que les gusta.

No se imaginan la rabia que estoy sintiendo en estos momentos.

Danna era una estudiante apasionada de la literatura y defensora de los derechos de la mujer, entre ellos el derecho a la seguridad.

Lo más probable estuviera en una función de teatro, pero pudo estar en un bar, una discoteca o donde ella quisiera, lo que importa es que tenía que regresar, aun cuando fueran las 3 de la mañana o las 2 de la tarde. Me duele que tú lo hayas dicho: 'si no vuelvo...'.

Somos conscientes de la inseguridad. Sin embargo, no es para normalizarla y resignarnos a que podemos ser nosotros, deberíamos tomar consciencia de la situación para sentirnos necesitados de justicia.

Danna, ya no quiero que seas mi Hazel Grace o cualquier otro personaje literario, porque ninguno ha tenido el valor que tú tenías para salir y ser libre en el matadero que es nuestra ciudad", concluye el escrito.