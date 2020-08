Dará Cabada su IV informe en septiembre

Gobierno Municipal / El alcalde hizo el anuncio durante una rueda de prensa el pasado viernes

El cuarto informe de Gobierno del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez se realizará el lunes 7 de septiembre en la sala del teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte, ubicado en la zona Pronaf.

Cabada dijo que debido a la pandemia del coronavirus se convocará a un número limitado de personas y se cuidará la sana distancia.

El evento iniciará a las 6:00 de la tarde, y aunque el recinto tiene aforo para mil 750 personas, se invitará únicamente a 200, aseguró el alcalde el viernes pasado.

“Estarán convocadas a este evento un número limitado, muy limitado de personas que nos puedan acompañar, cuidando la sana distancia, el distanciamiento, estamos estructurando todo el evento para que no genere ningún tipo de riesgo para quienes nos hagan el favor de acompañarnos”, declaró.

El alcalde dijo que es mucha la obra pública que la administración municipal ha hecho, como ejemplo expuso el trabajo que se realiza en el suroriente.

“Son tantas obras de las que muchas personas desconocían, porque tal vez nos ha faltado a nosotros tener mayor capacidad de comunicación”, mencionó.

Agregó que en su cuarto informe destacará la obra que se ha hecho sin endeudar al Municipio.

“Ciudad Juárez se ha distinguido por eso, que inversiones en las que normalmente se requería del aporte del Gobierno federal y del Gobierno del Estado, inversiones tan importantes como la Academia de Policía certificada para Juárez, como la nueva estación de Policía, ahí estamos hablando entre estos dos proyectos de más de 330 millones de pesos y no hemos solicitado, ojalá nos hubieran ayudado, y no me estoy quejando”, anotó.