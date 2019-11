Dará FBI resultados de investigación el 2 de diciembre

Chihuahua.- “Si no es terrorismo, entonces que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador lo describa en otra palabra, en donde haya sentido de lo que pasó”, respondió ayer el activista Julián LeBaron. Lo anterior luego de que el primer mandatario del país rechazó considerar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como terroristas.

A este respecto, el líder mormón dijo que se sienten “encabronados” y decepcionados con el gobierno mexicano, por la falta de actuación y nulos resultados en las investigaciones para esclarecer el asesinato de sus familiares en la sierra de Bavispe, Sonora.

En entrevista vía telefónica, Julián LeBaron anunció a través de El Diario que el próximo 2 de diciembre es cuando el Buró Federal de Investigaciones (FBI) les rendirá un informe sobre el avance de las investigaciones del caso.

De igual manera dijo que no han tenido todavía respuesta de la carta que le enviaron recientemente al presidente norteamericano, Donald Trump.

“Nos sentimos obviamente indignados, porque es claro que desde hace muchos años están los terroristas entre nosotros, pero es triste que las autoridades no lo quieran ver así”, expresó.

Agregó que afortunadamente la comunidad LeBaron, luego de la masacre ocurrida el 4 de noviembre pasado, ha recibido mucho apoyo de los senadores y congresistas en Estados Unidos.

El pasado lunes fue cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió públicamente que su gobierno no permitirá declarar a los carteles de la droga que operan en nuestro país como terroristas por parte de los Estados Unidos.

"Nosotros no aceptamos eso, nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero, es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos, no somos vendepatria, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", sostuvo el presidente al ser cuestionado sobre la clasificación que tiene su administración en torno a las organizaciones criminales.

[email protected]