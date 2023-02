Darán en adopción a gato Mexicle

Ciudad Juárez.- El Municipio dará en adopción el gato egipcio tatuado asegurado en el Cereso 3, luego de que lo liberó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, afirmó este día el director de Ecología, César Díaz Gutiérrez.

Hasta el momento unas 50 personas lo han solicitado en adopción, incluso a funcionarios municipales y hasta al propio alcalde, al igual que asociaciones civiles de México y Estados Unidos.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que se buscará un mecanismo transparente para entregarlo a un hogar.

“Ha despertado mucho interés, respetamos mucho eso, no creo que el Ayuntamiento deba quedárselo, ya lo está viendo la Dirección de Ecología, lo más importante sería darlo en adopción a alguien que lo cuide, que lo trate bien y que no haya favoritismos, porque hasta mensajes he recibido yo; ‘oye pásame el gato”, declaró.

El director de Ecología afirmó que el gato ya fue liberado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, una vez que fue rescatado del Cereso, y ya se puede entregar en adopción.