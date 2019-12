De apenas 20 vacas, patrimonio de ‘El Mayo’

Ciudad Juárez— Menos de 20 vacas heredadas de su papá, quien está postrado en una cama, es todo el patrimonio de Héctor Mario y Luis Manuel Hernández, apodados “Mayo” y “Meño”, los dos hermanos detenidos como implicados en la masacre de la comunidad LeBaron, aseguró ayer su familia.

“Son inocentes, nosotros estamos seguros... investiguen, ustedes quieren justicia, pero nosotros también”, pidió su hermana Patricia Hernández a la comunidad LeBaron, a quienes dijo les enseñará antes que a nadie las pruebas de que Mario estuvo en Casas Grandes el día de la masacre.

Ambos hermanos, originarios de Janos, fueron detenidos la mañana del domingo en ese poblado, pero hasta la tarde de ayer la Fiscalía General de la República (FGR) no los había presentado.

En su comunicado informó que “con la participación del Ejército Mexicano, la Armada de México, de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, en las primeras horas de este día (domingo), en una labor conjunta y cumpliendo con órdenes de cateo obtenidas por la FGR de un Juez Especializado, se logró la detención de varios individuos, presuntamente involucrados en los hechos señalados”.

Cuatro integrantes de la familia Hernández se reunieron ayer en Ciudad Juárez con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, quien les ofreció apoyarlos en la comunicación con la autoridad federal.

Sobre la posibilidad de manifestarse en la Ciudad de México, su tío, Víctor Varela, aseguró que no tienen recursos.

“Nosotros no tenemos, para venir aquí batallamos para los gastos, para la gasolina, todavía no desayunamos”, aseguró aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

“No podemos hacer acto de presencia, incluso no se puede pagar un abogado particular, se está ahora con la defensora del ámbito federal. No podemos estar ninguno allá, pero desde acá vamos a hacer lo posible porque al menos se nos haga llegar la información”, dijo Estefanía Hernández, hija de Luis Manuel, quien calificó su detención como injusta, sucia, ilícita y arbitraria.

La hermana de los dos chihuahuenses detenidos dijo que Héctor Mario, de 35 años, se dedica al cuidado de sus animales, mientras que Luis Mario, de 43, cuida a su papá quien hace tres años sufrió una embolia.

“Mi hermano es ganadero pero estoy hablando de que mi papá con la edad se las pasó a ellos, mi hermano Manuel pues es igual, es de todos lo que hay ahí. Les quedan 20 (vacas) si acaso, porque el gasto de mi papá fue excesivo, de eso viven ellos, así mantienen a mi papá, los dos prácticamente las 24 horas estaban cuidándolo a él; a mi papá, de 73 años, le dio embolia, está en cama”, aseguró su hermana.

“Yo les ayudo, cuando yo llego a esa casa es cuando Mario puede salir poco, Manuel no puede salir porque es el que lo moviliza (a su papá), como es hombre, es el que lo puede mover. Prácticamente tenemos tres años encerrados en esa casa”, dijo sobre la vida de sus hermanos, quienes aseguró viven al cuidado de su padre, apoyados con los recursos que les envía otra hermana de Estados Unidos para los medicamentos.

Estefanía, quien estudia derecho y trabaja en una tienda de autoservicio, también aseguró que ella apoya económicamente a su padre cuando se enferma.

“Yo hablé con ellos (LeBaron). Que se haga justicia, que busquen a los verdaderos culpables, ya ellos me prometieron que si yo muestro pruebas de que mis hermanos son inocentes ellos nos van a ayudar, porque ellos quieren a los culpables, no gente inocente. Sí están dispuestos ellos a ayudarnos”, dijo la hermana de quien ha sido señalado como presunto líder de La Línea en Janos.

“Que nos apoyen porque ellos también buscan justicia y nosotros también. Que investiguen ellos bien. Son inocentes, nosotros estamos seguros, sino no estaríamos aquí”, afirmó.

Hernández le pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que haga justicia y que se dé cuenta de la corrupción que están viviendo.

“Que haga justicia, que no le presente la PGR (FGR) inocentes”, le pidieron a López Obrador quienes interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.





‘Tenemos miedo’

La hermana de Héctor Mario y Luis Manuel confesó también que tienen miedo por su vida.

“A todos los mexicanos yo les digo, si a nosotros nos pasa algo porque pues estamos ahorita entre el Gobierno y los cárteles, obvio a nadie le conviene que nosotros saquemos a nuestros hermanos, a los cárteles porque ya les pusieron distractores y no los van a investigar y al Gobierno pues no lo podemos hacer quedar mal nosotros, al nosotros liberar a nuestros hermanos va a quedar mal la PGR, entonces pues si a nosotros nos pasa algo, que estamos en ese riesgo, porque les estamos estorbando pues que siga la lucha, para que se haga justicia”, dijo.

El fiscal Peniche confirmó que hasta ayer no tenían aún los nombres de los detenidos por parte de la FGR, sin embargo en la reunión con los familiares se verificó que no cuentan con antecedentes penales, dijo la hija de Luis Manuel.

“Nosotros no tenemos conocimiento oficial del nombre de las personas que pudieron haber sido detenidas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), nosotros lo que tenemos únicamente es el boletín oficial que ellos generaron, en donde no aparecen nombres y apellidos, en consecuencia eso nos limita a para referirnos en relación alguna”, apuntó Peniche Espejel.

Dijo que “vamos a esperar los comunicados adicionales por parte de la FGR, o bien una comunicación de carácter oficial, o esto es para preservar los derechos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales”.