De Bocoyna a Guerrero, Maru sigue con su cierre de campaña

Como parte de su gira de cierres de campaña a lo largo del estado, la candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, encabezó un mitin en La Junta, municipio de Guerrero. La panista agradeció el recibimiento de la gente, resaltando el espíritu de trabajo que la región representa. “Si se puede, claro que se puede, se puede mejorar la vida de las personas, si podemos mejorar la seguridad del estado, si podemos reactivar la economía de los chihuahuenses y ser la potencia económica de México que sabemos podemos ser como estado” expresó.

La candidata convocó a los guerrerenses a votar el próximo 6 de junio, cerrando filas hacia el proyecto que encabeza, y reiterándoles que esta lista para lo que viene.

“Desde pequeña me he preparado para servir a mi gente, me he preparado con estudios, con trabajo y, sobre todo, escuchando la voluntad y las necesidades de cada quien, y hoy les puedo decir que estoy lista, estoy muy lista para formar el mejor gobierno que haya tenido nuestro estado y para ser la primera gobernadora del estado de Chihuahua” apuntó.

En el evento estuvieron presentes y acompañando a la candidata, Alejandro Díaz y María Eugenia Baeza, así como la candidata a diputada, Rocío González, el candidato a alcalde, Saúl Domínguez y la líder rarámuri, Catalina Batista.