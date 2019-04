De proyecto familiar a ecoturismo

Chihuahua.- A 360 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, enclavado en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, se encuentra el rancho La Manga un espacio ecoturístico que inició como un proyecto personal de don Lorenzo García y que con el tiempo se ha convertido en un refugio para quienes quieren convivir con la naturaleza.

Fabiola García, quien junto con su padre lleva las riendas del lugar, narra que de atender a los amigos que acudían esporádicamente pasaron a recibir decenas de visitantes provenientes de distintos puntos del estado.

“El proyecto inició en 1994 solamente con la producción de trucha. De allí se construyó una cabaña para la familia, invitábamos a los amigos y ellos fueron los que empezaron a decirnos que construyéramos una cabaña para rentar. En 1998 se tenían 4 cabañas de dos pisos, después dos más y actualmente son 12. Luego se edificó el restaurante y la iglesia que es una de las cosas que más llama la atención de los visitantes porque es de pura piedra y para llegar hasta ella hay que subir 62 escalones”, indica.

La familia García se dio cuenta que necesitaban ofrecer a los turistas algo más que la belleza natural de las montañas y el bosque, por lo que incluyeron espacios propios para el deporte, tirolesas y puentes colgantes. Sin embargo, la prioridad era que cada actividad se realizara anteponiendo el cuidado al medio ambiente.

“A la gente le gusta venir por la tranquilidad que da el contacto con la naturaleza. Aquí no se utiliza energía eléctrica sino solar, la gente se desconecta de los celulares y las computadoras y para tener señal hay que subir los 62 escalones de la iglesia. Los visitantes han manifestado que ven esto como un lugar mágico porque realmente vienen a convivir y separarse un poco de sus actividades cotidianas”.

En medio de la vegetación, dos cuerpos de agua fluyen dejando vida a su paso misma que se aprecia a través de la flora y la fauna del lugar.

“Frente a las cabañas pasa un arroyo y el río pasa por un costado de la iglesia; más adelante se conectan y hay agua todo el año”, dice Fabiola y abunda en que es esto lo que permite la producción de trucha ya que el arroyo nunca se seca.

A todo lo anterior se suma un pequeño zoológico en donde se albergan animales que por diversas razones llegan y se quedan, sin que esto signifique que se eche mano de la cacería para incrementar el número de ejemplares.

“Es un espacio amable con el medio ambiente, tenemos un pequeño zoológico pero no nos gusta la caza, esos animales están con nosotros porque la gente llegaba con ellos, se los dejaban a mi papá, él los cuidaba y se fueron quedando. Hay distintas especies propias de la región. Los venados por ejemplo se han ido reproduciendo aquí pero no se venden ni se matan para comer”, dice la entrevistada haciendo hincapié en la importancia de mantener el entorno en las mejores condiciones posibles y evitar el daño a la naturaleza.

“Aquí hay ciertas reglas que todos debemos cumplir encaminadas al cuidado del medio ambiente, como el no tirar basura, evitar fogatas que se conviertan en un riesgo, matar animales, etc. No se cobra la entrada al rancho aunque sí se rentan las cabañas”, dice.

De esta manera, los turistas locales, nacionales y extranjeros pueden disfrutar haciendo caminata por el bosque, paseando en bicicleta o simplemente observando el paisaje al caer la neblina sobre las copas de los árboles o la torre de la iglesia.

“La intención es que la gente se la pase bien pero al mismo tiempo cuide lo que tiene alrededor. Es importante que todos estemos conscientes de ello”, señala.

En corto…

*Rancho La Manga se ubica en el municipio de Madera al noroeste del Estado

*Abierto todo el año, recibe turistas en su mayoría de Juárez, El Paso, Chihuahua, Casas Grandes, Buenaventura, Cuauhtémoc, entre otros.

*Para llegar desde la ciudad de Chihuahua se toma la carretera a Cuauhtémoc-Guerrero-Madera-40 Casas-El Largo Maderal.

*El rancho cuenta con 12 cabañas, canchas de fútbol, basketball, volleyball, tirolesas, puentes colgantes y áreas para acampar.