De ripley: sacan hoy nueva acusación a ex líder del SNTE

Chihuahua.- Además de la acusación por peculado de ayer contra Alejandro V. A., ex líder de la sección 8 del SNTE, y las otras 3 que tiene abiertas, hoy se giró una mas a petición de la Fiscalía General del Estado.

Aun no ha trascendido el monto ni la operación que le atribuyen, sin embargo fuentes de la Fiscalía confirmaron que existe nueva orden de aprehensión distinta a la que giraron y operaron la madrugada de ayer".

El ex secretario del sindicato magisterial fue detenido ayer a las 4 de la madrugada en su casa, en la ciudad de Chihuahua, para atender la imputación por cómplice en el desvío de 1.2 millones de pesos en 2015, de las arcas de Secretaria de Educación, hacia Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y finalmente para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En junio del año pasado fue detenido por primera vez. Duró con prisión preventiva hasta septiembre que logró revocar esa medida cautelar, por lo que salió en octubre.

Sin embargo, apenas pisaba la calle y ya lo habían detenido de nuevo, aunque en esa segunda ocasión solo pasó unas horas tras las rejas.

Hasta entonces tenia 3 causas penales en contra, por presuntos desvíos de 2, 3.5, y 5 millones de pesos, monto al que se sumó el de ayer con 1.2 millones.

En las 3 primeras había logrado quitarse la prisión preventiva con pagos en garantía del recurso desviado que le atribuían, pero en la de ayer, un juzgado de Control determinó que existe riesgo de evasión del proceso judicial y determinó mantenerlo detenido.