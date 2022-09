Decisión de padres llevar a su hijos a la escuela

Chihuahua.- Autoridades educativas informaron que hasta el momento no se contempla la suspensión oficial de clases por motivo de las lluvias que se han presentado en el estado. Sin embargo diariamente se mantiene coordinación con Protección Civil para ponderar esta decisión, detalló el subsecretario de Educación, Lorenzo Arturo Parga. Sin embargo, ante la contingencia climática que se vive en gran parte del territorio estatal el funcionario detalló que es decisión de los padres si llevar o no a los menores a las escuelas durante esta semana en la que no habrá sanciones por inasistencias.

“Protección Civil nos manda el reporte de manera diaria para saber cuáles serán las condiciones meteorológicas y si bien al ser un pronóstico este puede variar los maestros sí asisten a las escuelas ya los padres de familia por exceso de lluvia deciden no llevarlos. Pero hasta ahorita no tenemos esas consideraciones. Estamos hablando de que las lluvias intensas están de los 75 a los 150 milímetros que tenemos datos que se están presentando en Durango, Chiapas y Chihuahua por lo que ya es una decisión de los padres de no llevar a los alumnos pero los maestros están en las escuelas y ahí permanecen por si va uno, dos o tres alumnos esos son atendidos desde luego”, especificó Parga.

Señaló que en las grandes urbes como la capital, Juárez o Cuauhtémoc donde se han presentado lluvias constantes sí hubo un reporte hasta ayer de un mínimo ausentismo de uno o dos alumnos que no acudieron por esta causa, no obstante en su mayoría se continuó con las clases regulares.

No obstante las lluvias ocasionaron que en esta primera semana del arranque de ciclo hubiera la suspensión de clases en al menos seis planteles en distintos municipios en el que se vivieron de manera más intensa las precipitaciones, causando incluso desperfectos en una de ellas.

“Tenemos el reporte de cuatro escuelas en la Sierra en que por la lluvia los niños no fueron a clases, precisamente porque era difícil o cruzar arroyos o llegar a la escuela. Hay una quinta que por la lluvia no trabajó pero los maestros hicieron contacto a través de Whatsapp y Redes Sociales”, explicó y especificó que esto, en los municipios de Guadalupe y Calvo y Guazapares, durante el día martes.

“Sabemos también del caso de una escuela en Santa Rosa, en Parral que por una fuerte lluvia se cayó una pared y se vino el techo abajo, pero ya está ahí ahorita la dirección de Evaluación y Seguimiento haciendo los cálculos y cuantificación de daños para empezar con la rehabilitación de manera inmediata. Afortunadamente esto fue durante la noche por lo que los niños de esos dos salones no estaban ahí y bueno están recibiendo clases junto con otros compañeros, en distintos salones”, abundó.

fcordova@hotmail.com