Declaran legal detención de implicado en ataques del jueves

Cortesía

Ciudad Juárez.- En la primera audiencia judicial derivada de la ola de criminalidad y violencia del pasado jueves en esta frontera, un tribunal declaró como legal la detención de Jorge Antonio C. B., de 33 años y arrestado la tarde de ese mismo día por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

El procesado es uno de los tres detenidos en esa zona del nororiente de la ciudad, y fue acusado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, daños agravados y ataque contra la paz pública, luego de haber sido detenido en flagrancia e identificado como coautor del incendio parcial de un camión de traslado de personal.

En la sesión inicial, transmitida desde la ciudad de Chihuahua a los medios de esta frontera sólo por audio, se informó que el reo había sido trasladado a aquella capital con el fin de evitar más actos de violencia en esta ciudad y “dada la peligrosidad de los probables responsables”.

De acuerdo con la narrativa expuesta por los agentes del ministerio público, C. B. fue identificado por el encargado del camión dañado, que agregó que a él y a otra persona también les aventó una bomba molotov.

C. B fue detenido entre las calles Ribera de Delicias y Tepeyac, y con él, de acuerdo con la SSPM, fueron arrestados Julio César S. R., de 42 años, y Marcos C. C., de 40.

La defensa de C. B. solicitó la aplicación del protocolo de Estambul debido a rastros de golpes en el detenido.

En la audiencia se dio a conocer que el acuerdo entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para trasladar el proceso judicial al Distrito Morelos -en Chihuahua- incluye otros dos detenidos, presumiblemente S. R y C. C.

La información del TSJ indica que hoy se realizará otra audiencia.

Además de este grupo de arrestados, la SSPM detuvo la madrugada del viernes a otros seis individuos en la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto, presuntamente relacionados con el incendio de una tienda de conveniencia en el que murieron dos mujeres.