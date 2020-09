Declaran prófuga de la justicia a esposa de César Duarte

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez- Autoridades de Chihuahua declararon prófuga de la justicia a Bertha Gómez, esposa del exgobernador César Duarte.

"Es un estatus de prófuga de la justicia en Chihuahua y también se están haciendo todas las diligencias necesarias para poder también presentarla ante los tribunales del estado", indicó en conferencia de prensa Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.

Respecto si los hijos del expriista tienen un señalamiento directo, ya que habían tramitado amparo, Espinoza puntualizó que las investigaciones continúan.

"El círculo cercano del exgobernador está siendo investigado, ellos han promovido amparos que les denominamos amparos buscadores para ver si existe alguna orden de detención o de captura y son amparos que les han sido negados por la justicia federal, pero todas las investigaciones continúan, estamos hablando de un estatus de investigación, en donde no sólo el círculo cercano familiar si no político, de ex funcionarios y empresarios, se prestaron a los millonarios desvíos".

Recordó que las indagatorias por los desvíos millonarios en la Administración pasada siguen avanzando.

"Tenemos casos muy importantes donde hubo un desvío de recursos millonario, como el abogado Collado que también ya se le ejecutó una orden de aprehensión y que ya se encuentra vinculado a proceso, él está detenido en la ciudad de México, pero también ya inicia el proceso penal aquí en el Estado de chihuahua", explicó.

Resaltó que existen aún muchas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, así como solicitudes de extradición que se van a realizar.

"Porque sabemos que la gente se encuentra prófuga en los Estados Unidos, seguimos en el trabajo de poderle hacer justicia a los chihuahuenses y se le reintegre el dinero que fue sustraído de las arcas".