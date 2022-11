Declaran que violación fue en la sala sindical de la CFE

Archivo / El Diario de Juárez / Durante una de las manifestaciones en la entrada a Samalayuca Archivo / El Diario de Juárez / Una de las pancartas utilizadas Archivo / El Diario de Juárez / Durante una de las manifestaciones en la entrada a Samalayuca

Ciudad Juárez.— El delito de violación agravada por el que se acusa a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo lugar en el salón sindical de esta dependencia, de acuerdo con los datos difundidos en la audiencia de control de detención del inculpado.

“Yo me fui a la parte de atrás, donde está una mesa de billar, con Raúl y Hugo Manuel, ahí sostuve relaciones con Raúl (…) en la mesa de billar con consentimiento (…) Yo me quedé acostada en la mesa de billar, desnuda de la cintura para abajo. Raúl se fue a la oficina”, dice una de las declaraciones de la víctima, de iniciales C. V., y que fue leída por la agente del Ministerio Público.

“Se quedó sólo Hugo Manuel conmigo, me estaba quedando dormida cuando sentí que Hugo me metió algo (...), no sé si fueron sus dedos o el palo de billar, sin mi consentimiento, le dije que me dejara, que no quería, sentí que me mordió el pecho (…) Reconozco plenamente sin temor a equivocarme el hombre de la fotografía que tiene el número dos, que tiene el nombre de Hugo Manuel (…) como la persona que estuvo en el salón del sindicato”, agregó lo leído por la representación social.

Hugo Manuel C. fue detenido a través de una orden de aprehensión y presentado ayer ante un tribunal de Control que, a petición de la agente del Ministerio Público, le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, y el próximo 7 de noviembre resolverá si lo vincula o no a proceso.

Otros datos leídos en la audiencia –realizada en este distrito judicial y cuyo audio fue transmitido a una oficina de los juzgados civiles– agregan que los hechos tuvieron lugar entre la noche del pasado 22 de abril y la madrugada del 23, cuando la víctima fue invitada por un conocido a una reunión “en la termoeléctrica” de la CFE en el seccional de Samalayuca, al sur de este municipio.

De los antecedentes mencionados se desprende, asimismo, que la víctima rindió una primera declaración el 24 de abril, en la que dijo no recordar los hechos, salvo que llegó a la instalación para la reunión con unos hombres, que consumió una sustancia que ella cree que fue cocaína y que, horas después, despertó desnuda en una tapia del seccional.

El 2 de mayo siguiente, agrega la información expuesta ayer, la misma volvió a declarar y señaló al hoy presunto.

“Le dije a Pamela que ‘éste se estaba pasando’; recuerdo que nos fuimos del salón sindical a la casa de Pamela (…) nos fuimos a la tapia Pamela y yo; me quedé dormida y Pamela se quedó conmigo en la tapia toda la noche hasta la mañana que amaneció el día 23. Le dije a Pamela que aventara mi ropa (…) me volví a quedar dormida por lo drogada que andaba y recuerdo que ya en la noche del mismo sábado (…) comencé a gritar que me ayudaran porque me dolía todo mi cuerpo”, narró la agente del MP, citando la declaración.

La misma narrativa agrega que la víctima dijo que había dicho que la tiraron en la tapia “porque pensé que si decía esto, que es la verdad, no iban a creer nada”.