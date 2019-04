Declararán 3 personas en audiencia de involucrado en desaparición de enfermeros

Hidalgo del Parral.- El departamento de comunicación social de la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de la Mujer (FEM), que es la dependencia encargada del caso, dijo que se citaron tres personas a declarar sobre el caso del “Policholo” involucrado en la desaparición de los enfermeros.

Será este jueves a las 9:30 horas, cuando se efectúe la segunda audiencia que será de la de vinculación a proceso en los juzgados de la capital del estado, en la que se definirá la situación jurídica de Omar R., ex policía municipal de Parral.

No se detalló quienes serán los citados a declarar o si pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública de Parral, el pasado martes trascendió que un agente activo de la corporación fue citado a esta audiencia, pero de las otras dos personas que acudirán, nada se conoce.

El expolicía, fue detenido el pasado sábado cerca de las 4 de la tarde en la colonia Fovissste cuando agentes estatales lo sorprendieron llegando a un departamento que habitaba poco tiempo atrás.

A Omar R, “El Policholo” se le relaciona directamente con la desaparición de 4 jovenes, entre ellos tres estudiantes de medicina quienes se encuentran desaparecidos desde el mes de mayo del año pasado, aunque no se ha determinado concretamente como fue la participación de esta persona en estos hechos.