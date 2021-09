Decomisan arsenal a presuntos sicarios entrenados en la sierra

Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Agentes de la Policía Municipal aprehendieron ayer a nueve probables sicarios pertenecientes a la pandilla 'Mexicles' en posesión de 11 armas de fuego y más de 600 balas, en una casa de la calle Aguirre Laredo, en condominios Martha, reportó el encargado del despacho del Secretario, César Omar Muñoz Morales.

El operativo ocurrió pocos minutos antes de concluir el viernes, cuando un hombre de 25 años paró la marcha de dos unidades de la SSPM para advertirles qué en uno de los condominios había personas armadas y que lo habían amenazado de muerte porque no quiso trabajar para ellos.

Al momento qué los agentes se aproximaron a la casa señalada y tras pedir refuerzos en prevención de algún ataque armado, se percataron de dos personas que estaban afuera y portando fusiles de asalto, por lo que les pidieron que soltaran las armas y se rindieran.

Los uniformados lograron someter a las nueve personas, ocho hombres y una mujer que dijeron formar parte de una célula dedicada al sicariato y que fueron entrenados para ello en la sierra hace cuatro meses.

Cuatro son de Ciudad Juárez, tres de la ciudad de Delicias, uno de Chihuahua capital y otro de Zacatecas, informó el jefe de la corporación preventiva.

Se llaman Juan Manuel C. C. 'El Meño', Bryan Enrique C. R. 'El José' de 22 años, Víctor Hugo V. Ch. de 28, Sergio Guillermo M. R. de 27, Jair Edel M. M. ' El Chino' de 24, Jonathan Josué De L. E. de 22, Mario Ernesto G. S. de 20, Luis Gerardo F. A. de 24 'El Minimi', además de Janeth Judith A. B. de 26 años.

Les aseguraron tres pistolas y ocho fusiles de asalto de calibres 9, .380, 7 62 por 39 y .223, cargadores y más de 600 balas, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal en la delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República (FGR).