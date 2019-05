Decomisan estatales casi 4 mil discos piratas en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Un total de 3 mil 945 discos compactos con música y películas, fueron decomisados por agentes de la Comisión estatal de Seguridad la tarde de este jueves, en un operativo sorpresa que se llevó a cabo en varios puntos en donde tradicionalmente se comercializaba esta mercancía denominada "pirata", logrando además la detención de un menor y cinco adultos, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.





Los detenidos se identificaron como Natanael F. C de 30 años de edad, con domicilio en colonia Tierra Nueva; Javier R. L de 26 años de edad, con domicilio en colonia Tarahumara; Víctor Hugo C. R de 46 años, con domicilio en colonia Barrio Viejo, además de Yolanda A. C de 37 años de edad con domicilio en colonia Reforma; Perla Vanessa P. T. de 24 años de edad, con domicilio en Colonia PRI y un menor de edad que fue puesto ante la instancia que atiende a adolescentes infractores.





El operativo se llevó a cabo de manera simultánea para evitar que se informara a los demás puntos de venta sobre el operativo, mismo que atendió los siguientes lugares:

21 de Marzo y Morelos en la colonia Benito Juárez

Tercera y Allende en la colonia Centro

Sexta y Ocampo en el Barrio Viejo

Calle 30 y Estado de Guerrero, de la colonia Reforma

Jorge Castillo y Moctezuma, de la colonia PRI.





Los adultos detenidos así como la mercancía y los poco menos de 2 mil pesos en efectivo asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República