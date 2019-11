Defendiendo a Trump: el libro de jugadas de los republicanos

Nueva York— En los últimos días, los republicanos han adoptado una serie de argumentos para defender las interacciones del presidente Trump con Ucrania, ahora que se aproximan las audiencias públicas sobre la investigación del juicio político que está llevando a cabo la Cámara, informó The Wall Street Journal.

Estos son los más comunes: no hubo una negociación que incluyera un intercambio, o si lo hubo, no fue ilegal ni inadecuado, debido a que Ucrania recibió la ayuda militar y su presidente se reunió con Trump sin abrir ninguna investigación, entonces no intercambiaron favores.

La investigación sobre el juicio político se centra en los reportes de que Trump le retuvo ayuda militar a Ucrania mientras presionaba al país para que investigara al candidato presidencial demócrata a la presidencia Joe Biden y a su hijo, Hunter.

Trump dejó en claro que desea que los legisladores del Partido Republicano lo defiendan de una manera más sustancial, y no sólo quejándose del proceso de la Cámara.

Sin embargo, muchos republicanos — incluyendo al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell — están criticando la manera en que los demócratas han realizado la investigación y están cuestionando si el caso cuenta con los méritos suficientes.