Estado

Define PRI 52 candidatos a las Presidencias Municipales

Destaca entre los municipios el caso de Juárez, en donde será Adriana Fuentes

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Orlando Chávez/El Diario

lunes, 01 febrero 2021 | 19:10

El PRI Estatal definió quienes son sus candidatos a 52 presidencias municipales, sin que hasta el momento está pendiente designar quien será su representante en las elecciones a la Alcaldía de Chihuahua, lo que se espera que se de esta semana.

Según la publicación realizada por el partido en sus redes oficiales, los 52 inscritos cumplieron con todos los requisitos para ser candidatos. Destaca entre los municipios el caso de Juárez, en donde será Adriana Fuentes.

Municipio                                             Candidato

ALDAMA                                               ANA SOCORRO MONTOYA FRANCO 

ALLENDE                                            JESUS HORACIO SOTO ARMENDARIZ 

AQUILES SERDAN                            TERESA ERIVES BACA 

ASCENSION                                       ANA BELL GOMEZ FIERRO 

BACHINIVA                                          FABIOLA DOLORES VAZQUEZ GRANADOS 

BALLEZA                                             JESUS AUGUSTO MEDINA AGUIRRE 

BOCOYNA                                           ERNESTO ESTRADA GONZALEZ 

BUENAVENTURA                              ROGELIO PACHECO FLORES 

CAMARGO                                          CLAUDIA LIZBETH HERNANDEZ VILLANUEVA 

CARICHI                                              IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ VILLAREAL 

CASAS GRANDES                             ROBERTO LUCERO GALAZ 

CHINIPAS                                            SALOME RAMOS SALMON 

CORONADO                                       MAYRA MARGARITA RODRIGUEZ MONARREZ 

COYAME DEL SOTOL                       ILSE GISSEL TORRES

CORONADO                                      CUAUHTEMOC FRANCISCO SAENZ SOTO 

CUSIHUIRIACHI                                ABEL ORDOÑEZ GARCIA

DELICIAS                                            IVAN ESPARZA VASQUEZ 

GALEANA                                            GUILLERMO HIRAM POLANCO ARRIETA

GOMEZ FARIAS                                 MARIA DE LOS ANGELES MORENO RASCON 

GUACHOCHI                                     JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO 

GUADALUPE                                      EDNA EDITH ACEVES LOPEZ 

GUADALUPE Y CALVO                   JULIO CESAR CHAVEZ PONCE 

GUERRERO                                         ELIODORO VALENZUELA PEREZ 

HUEJOTITAN                                     FLORA RUIZ CORRAL 

JANOS                                                 TRINIDAD MADRID PARRA 

JIMÉNEZ                                              JUAN MANCILLAS PALACIOS 

JUAREZ                                                ADRIANA FUENTES TELLEZ 

JULIMES                                              JOSE MONCAYO PORRAS 

LA CRUZ                                              FRANCISCO JAVIER BONILLA SANTA ANA 

MADERA                                             JORGE HUMBERTO GUZMAN ENRIQUEZ 

MAGUARICHI                                   PEDRO IGNACIO QUEZADA ENRIQUEZ 

MANUEL BENAVIDES                     FERNANDO GARCÍA VILLANUEVA 

MATACHI                                            LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA 

MATAMOROS                                   GUADALUPE GAXIOLA MELCHOR 

MEOQUI                                             ALMA ROSARIO RODRÍGUEZ BRETADO 

NAMIQUIPA                                      OSCAR BARRAZA ROBLEDO 

NONOAVA                                         HOMERO CARMONA CARMONA 

NUEVO CASAS GRANDES             YURIEL ARMANDO GONZALEZ LARA 

OCAMPO                                            LILIA IRENE RAMIREZ BAYRRUZ 

OJINAGA                                             ANDRES RAMOS DE ANDA 

PRAXEDIS G. GUERRERO             VERONICA TARIN GOMEZ 

RIVA PALACIO                                  JORGE ADRIAN AGUILAR CORRAL 

ROSALES                                             ANA LILIA GUILLEN CARRILLO 

SAN FRANCISCO DE BORJA          VICENTE ANSELMO NEVÁREZ VILLALBA 

SAN FRANCISCO DE CONCHOS  JAIME RAMIREZ CARRASCO 

SAN FRANCISCO DEL ORO           GRISELDA LUDIVINA FONTES PALMA 

SANTA BARBARA                            JOSE ANTONIO BILBAO MARTINEZ 

SANTA ISABEL                                  FERNANDO JÁQUEZ 

SATEVO                                               MARIA CARIDAD ROMAN FLORES 

SAUCILLO                                           MARIA ELENA RUEDA ALVIDREZ 

URUACHI                                            MARCELO RASCON FELIX 

VALLE DE ZARAGOZA                    MISAEL HOMERO MARQUEZ MORALES

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