Define PRI 52 candidatos a las Presidencias Municipales

Destaca entre los municipios el caso de Juárez, en donde será Adriana Fuentes
Orlando Chávez/El Diariolunes, 01 febrero 2021 | 19:10
El PRI Estatal definió quienes son sus candidatos a 52 presidencias municipales, sin que hasta el momento está pendiente designar quien será su representante en las elecciones a la Alcaldía de Chihuahua, lo que se espera que se de esta semana.
Según la publicación realizada por el partido en sus redes oficiales, los 52 inscritos cumplieron con todos los requisitos para ser candidatos. Destaca entre los municipios el caso de Juárez, en donde será Adriana Fuentes.
Municipio Candidato
ALDAMA ANA SOCORRO MONTOYA FRANCO
ALLENDE JESUS HORACIO SOTO ARMENDARIZ
AQUILES SERDAN TERESA ERIVES BACA
ASCENSION ANA BELL GOMEZ FIERRO
BACHINIVA FABIOLA DOLORES VAZQUEZ GRANADOS
BALLEZA JESUS AUGUSTO MEDINA AGUIRRE
BOCOYNA ERNESTO ESTRADA GONZALEZ
BUENAVENTURA ROGELIO PACHECO FLORES
CAMARGO CLAUDIA LIZBETH HERNANDEZ VILLANUEVA
CARICHI IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ VILLAREAL
CASAS GRANDES ROBERTO LUCERO GALAZ
CHINIPAS SALOME RAMOS SALMON
CORONADO MAYRA MARGARITA RODRIGUEZ MONARREZ
COYAME DEL SOTOL ILSE GISSEL TORRES
CORONADO CUAUHTEMOC FRANCISCO SAENZ SOTO
CUSIHUIRIACHI ABEL ORDOÑEZ GARCIA
DELICIAS IVAN ESPARZA VASQUEZ
GALEANA GUILLERMO HIRAM POLANCO ARRIETA
GOMEZ FARIAS MARIA DE LOS ANGELES MORENO RASCON
GUACHOCHI JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO
GUADALUPE EDNA EDITH ACEVES LOPEZ
GUADALUPE Y CALVO JULIO CESAR CHAVEZ PONCE
GUERRERO ELIODORO VALENZUELA PEREZ
HUEJOTITAN FLORA RUIZ CORRAL
JANOS TRINIDAD MADRID PARRA
JIMÉNEZ JUAN MANCILLAS PALACIOS
JUAREZ ADRIANA FUENTES TELLEZ
JULIMES JOSE MONCAYO PORRAS
LA CRUZ FRANCISCO JAVIER BONILLA SANTA ANA
MADERA JORGE HUMBERTO GUZMAN ENRIQUEZ
MAGUARICHI PEDRO IGNACIO QUEZADA ENRIQUEZ
MANUEL BENAVIDES FERNANDO GARCÍA VILLANUEVA
MATACHI LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA
MATAMOROS GUADALUPE GAXIOLA MELCHOR
MEOQUI ALMA ROSARIO RODRÍGUEZ BRETADO
NAMIQUIPA OSCAR BARRAZA ROBLEDO
NONOAVA HOMERO CARMONA CARMONA
NUEVO CASAS GRANDES YURIEL ARMANDO GONZALEZ LARA
OCAMPO LILIA IRENE RAMIREZ BAYRRUZ
OJINAGA ANDRES RAMOS DE ANDA
PRAXEDIS G. GUERRERO VERONICA TARIN GOMEZ
RIVA PALACIO JORGE ADRIAN AGUILAR CORRAL
ROSALES ANA LILIA GUILLEN CARRILLO
SAN FRANCISCO DE BORJA VICENTE ANSELMO NEVÁREZ VILLALBA
SAN FRANCISCO DE CONCHOS JAIME RAMIREZ CARRASCO
SAN FRANCISCO DEL ORO GRISELDA LUDIVINA FONTES PALMA
SANTA BARBARA JOSE ANTONIO BILBAO MARTINEZ
SANTA ISABEL FERNANDO JÁQUEZ
SATEVO MARIA CARIDAD ROMAN FLORES
SAUCILLO MARIA ELENA RUEDA ALVIDREZ
URUACHI MARCELO RASCON FELIX
VALLE DE ZARAGOZA MISAEL HOMERO MARQUEZ MORALES