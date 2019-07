Deja de entregar Oxxo bolsas de plástico

Ciudad Juárez.- Conforme se van terminando las bolsas de plástico que había en cada sucursal, las tiendas de conveniencia Oxxo han dejado de surtirlas nuevamente y con ello, ya no las entregan a sus clientes, quienes ahora se llevan sus productos, ya sea en la mano o en bolsas ecológicas de papel que tiene un precio de tres pesos, la medida ha sido aceptada por la mayoría de los consumidores, pero otros manifiestan su molestia a los cajeros.

Lilia Fabiola, cajera de una de las sucursales, mencionó que desde hace una semana ya no entrega bolsa de plástico a los clientes, lo cual ha ocasionado incluso que algunos de ellos cancelen la compra.

“Ayer me dijo un señor, yo ahí les dejé muchas cosas porque no avisaron que ya no iba a haber bolsas, yo le dije, pero anunciaron en las noticias, me dijo que aun así eso era mala onda”, mencionó.

Las bolsas de papel reciclable llegaron a la sucursal donde trabaja apenas este sábado y las ofrecen en venta a los clientes que llevan varios productos en la mano.

“Mis compañeros de en la tarde han sacado en cancelaciones 663 pesos nomas en el turno de en la tarde, pero lo que hicimos aquí, siempre que llevan varias cosas, ya unas seis cosas, antes le decimos: ya no damos bolsas y hay mucha gente que aunque ya les hayamos dicho, ya marcaron y cuando está la cantidad les dicen que ya no quieren las cosas porque no les vamos a dar bolsas y se van y nos dejan la cancelación”, comentó Lilia.

Consideró que es momento de que las personas se acostumbren, ya que los clientes frecuentes agotaron las bolsas de tela que se vendieron semanas atrás y las llevan cuando van a comprar varios productos.

“Está mejor, puedes inculcar el uso de reciclables o biodegradables, ahorita porque llevo poquitas cosas, pero cuando son muchas siempre cargo con mi bolsa, antes las vendían aquí pero dejaron de venderlas, noté como que estaban preparando a la gente y era como un aviso y ahorita que ya no hay bolsas de plástico, la gente que no puso atención pues ya se quedó sin su bolsa hasta nuevo aviso” opinó Saúl quien compró unos cinco productos los cuales se llevó en la mano.

“Está bien porque la bolsa de hule está afectando mucho al medio ambiente, con estas de papel o hay otras formas para no usar mucho las de plástico”, comentó Delia quien adquirió una de las bolsas de papel reciclado para llevar sus productos.