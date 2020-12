Deja interna de Morena fracturas en 5 entidades

Víctor Zubieta / Agencia Reforma

Ciudad Juárez— Durante la última semana Morena ha atravesado el proceso de designación de candidatos a las gubernaturas en medio de fracturas entre grupos y acusaciones de imposiciones y encuestas “cuchareadas” en Nuevo León, Tlaxcala, Guerrero, Zacatecas y Chihuahua.

En estos cinco procesos estatales bastó que uno de los aspirantes perdiera la encuesta para dar pie a los señalamientos e impugnaciones.

En Chihuahua el primero fue el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien amenazó con impugnar la designación de Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato por Morena a la gubernatura estatal. “Esta encuesta que nos presentaron no es comparable con las que se hicieron en el estado de Chihuahua. Insulta la inteligencia de los chihuahuenses. No acepto los resultados, no hay manera de defender esos resultados”, manifestó el legislador.

Luego otros aspirantes como Víctor Quintana Silveyra señalaron la existencia de grupos molestos al interior de ese partido que no fueron escuchados por las dirigencias durante el proceso interno; Quintana agregó que el partido no necesitará de una “operación cicatriz” sino de una “cirugía mayor” para aglutinar a todos los grupos de Morena en la candidatura de Loera de la Rosa.

Incluso el presidente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, otro de los aspirantes a la candidatura, advirtió sobre el peligro de que el partido se divida en pequeños grupos como resultado de la designación desde la dirigencia nacional.

El domingo pasado, en su mensaje, Loera de la Rosa aseguró que el partido salió fortalecido del proceso interno de designación de candidatos y pidió a los actores políticos que también participaron a aglutinarse en un solo proyecto.

“Reconozco su trayectoria y los llamo a la unidad para poder transformar Chihuahua. Todo Morena es un solo equipo desde el simpatizante a los militantes y dirigencias, los liderazgos visibles; lo principal es la integración en una misma dirección”, comentó.

En el caso de Rafael Espino de la Peña, manifestó su apoyo a la designación del candidato ese mismo día al igual que la senadora Bertha Caraveo, quienes no son identificados por representar grandes sectores del partido en Chihuahua. Mientras que la otra aspirante Carmen Almeida no se ha posicionado sobre el proceso interno. Por su parte, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, otro de los aspirantes a la candidatura de la gubernatura por Morena, aseguró que los resultados estuvieron cerrados, “prácticamente en todo iba yo en primer lugar, luego algunas modificaciones que le dan la ventaja a Juan Carlos Loera al final del día, por medio punto; estuvo muy cerrado”, aseguró.

Dijo que no descarta ver el plan de gobierno de Loera, con quien aseguró tiene una buena relación, para a partir de ahí “ver si podemos acompañarlo y apoyarlo”.