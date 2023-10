Dejan a 100 expolicías de Nuevo Casas Grandes sin servicio médico

Nuevo Casas Grandes.- Pese a que la Síndico Municipal había revelado el mes pasado, por informes de Tesorería, que aún quedaban más de 3 millones de pesos por ejercer del presupuesto de más de 12 millones, el Gobierno Municipal dio a conocer ayer en sesión ordinaria de Cabildo que en realidad “ya no queda nada”, tras la queja de que un centenar de expolicías municipales están sin servicio médico.

Es del conocimiento público que tras quedar disuelta la corporación en mayo pasado, la Presidente Municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, decidió conservarlos como grupo de “Proximidad Social”, pero ayer quedó revelado que sus empleados se encuentran sin servicio médico, pese a que Tesorería había informado que todavía quedaba la cuarta parte del presupuesto anual.

Sin embargo, ante el cuestionamiento de la falta del servicio básico de atención médica para los elementos que una vez fueran parte de la corporación municipal, el Gobierno de Nuevo Casas Grandes tuvo que admitir que “ya no queda nada” de ese presupuesto, el cual estaba estimado en 3 millones 181 mil 151 pesos, de un total de 12 millones 274 mil 780 pesos que exhibió en su octavo informe la Síndico Municipal, Venus Yadira Olmos Hernández.

Como única “solución”, se dijo de parte de la Presidencia que se buscarán alternativas para satisfacer la necesidad de servicio médico entre quienes fueran elementos de Seguridad Pública, de la policía Vial y del C-4, que ahora cumplen tareas en los departamentos de Servicios Públicos, de Parques y Jardines y en otras actividades como grupo de “Proximidad Social”.

No obstante, no se aclaró qué pasó con los más de 3 millones de pesos que aún quedaban del presupuesto anual y que a tres meses de que concluya el año, la Administración de Cynthia marina Ceballos Delgado ya no tiene ese recurso, pese a que apenas en la sesión pasada durante el informe de la Sindicatura, se había dado a conocer esa cifra de seis dígitos que registraba Tesorería y hoy a 15 días, ya no hay nada.

Por otra parte, queda el problema de la nueva convocatoria para reintegrar otra vez a las corporaciones policiacas del Municipio, a los que también habrá que garantizarles el servicio médico mientras que todavía no se define un plan para resolver la actual crisis en ese rubro.