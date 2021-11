Dejan de emitir carta de no ingreso al Tribunal para Menores

Tomada de Internet

Ciudad Juárez.- El Municipio dejó de expedir desde esta semana la carta de no ingresos al Tribunal para Menores, dio a conocer el director de Gobierno del Ayuntamiento, Pedro Martínez Cháirez.

La suspensión en la emisión de este documento se da tras el análisis de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los antecedentes de los menores de edad que instruye a garantizar sus derechos humanos, se informó en un comunicado de prensa.

“La resolución de la Corte no es reciente, pero el Municipio lo seguía haciendo. Cuando nos dimos cuenta de esa situación que viola derechos humanos de los menores infractores ordenamos que ya no se emita”, dijo el funcionario.

“Este Municipio dejó de emitir la carta de no ingresos al Tribunal para Menores, obviamente infractores, básicamente porque viola derechos humanos, es decir se estigmatiza y se deja fuera de la posibilidad a los menores de reintegrarse a la sociedad porque ya quedan marcados”, dijo Martínez Cháirez.

Señaló que la carta es solicitada por empresas privadas a los adolescentes que buscan trabajo y este se les niega en caso de que el documento señale que ingresaron al Tribunal.

“La piden porque las empresas solicitan la carta para darles trabajo, obviamente que con esa situación se violan los derechos humanos. No pueden condicionar el trabajo a un menor, es más, a ningún ciudadano, a cambio de no tener antecedentes penales en el caso de los adultos y en el de los menores no tener ingresos al Tribunal para Menores”, agregó.