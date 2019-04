Dejan de exportar más de mil mdd por contingencia en puentes

Ciudad Juárez.- Más de mil millones de dólares es lo que Ciudad Juárez ha dejado de exportar desde que inició la contingencia de los puentes internacionales, que suma su tercera semana. El análisis de esta crisis será el tema que empresarios juarenses y el gobernador Javier Corral abordarán mañana con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien le pedirán intervenga para su solución ante Estados Unidos.

Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que según datos de la Asociación de Transportistas, se tiene un atraso de 15 mil cargas y en promedio cada una lleva en su interior mercancías valuadas en 70 mil dólares, por lo que sumarían mil 50 millones de dólares los que han dejado de cruzarse por esta frontera. Mencionó que solamente el pasado viernes quedaron pendientes de cruzar 109 cargas, que dan un aproximado de 7 millones 630 mil dólares.

Sin embargo, explicó que "no es que esa cifra esté varada, es solamente lo que se ha dejado de exportar por Juárez porque unas empresas están optando por mandar sus mercancías por otras aduanas". Otras de las alternativas que informó están tomando las maquilas es mandar sus productos vía carretera a Monterrey y a la Ciudad de México, desde donde salen en vuelos con destino a Estados Unidos. Unas más han recurrido a la renta de bodegas para almacenar los productos fabricados, ya que trabajan bajo el esquema de "Just in Time" y no tienen espacios para ello.

"Esta situación está generando incertidumbre en la industria maquiladora y algunos transportistas no están pasando todavía el costo al cliente por miedo de que se cambie a una empresa que le ofrezca el servicio más barato, porque es mucha la competencia que se tiene ahorita", apuntó Ramos.

Computadoras, conductores eléctricos, instrumentos médicos, monitores, autopartes, asientos, electrónicos, electrodomésticos y teléfonos son algunos de los artículos que desde esta frontera se mandan a Estados Unidos.

De todos los puentes internacionales, Zaragoza-Ysleta acapara más del 60 por ciento de las exportaciones que se hacen por esta ciudad, donde las filas de los tractocamiones empeoraron ayer ante el cierre de las exportaciones los sábados en el puente "Libre", por tercer semana consecutiva.

Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que por la mañana solamente una línea del sistema Fast estuvo abierta, así como dos regulares en la aduana estadounidense.

Esta situación provocó que la fila regular llegara a la altura de Las Anitas, por el bulevar Juan Pablo II, otra hasta el S-Mart Zaragoza y una más frente a la entrada de la lechería Lucerna.

El presidente de Coparmex recordó que ante las afectaciones que ha dejado a la industria maquiladora la crisis por falta de agentes de CBP en los puentes internacionales, empresarios de Ciudad Juárez se reunirán mañana con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para pedirle que por la vía diplomática resuelva este problema con Estados Unidos. En este encuentro también estará presente el gobernador Javier Corral y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega.