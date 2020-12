Dejan de vacunar a menores de dos años

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Chihuahua es uno de los estados en los que menos niños entre uno y dos años son vacunados, por lo que tienen sus cuadros de vacunación incompletos.

Según comentó Anahí Ubiarco, experta Biología Molecular, solamente uno de cada cinco niños de 12 a 24 meses ha recibido todas las dosis que necesita, siendo lo más grave que a los menores se les deja vulnerables a enfermedades como la difteria y la poliomielitis, abriendo la posibilidad de que haya brotes en cualquier momento.

Mencionó que en el país alrededor del 35 por ciento de los niños entre uno y dos años tienen sus vacunas completas, por lo que en el caso de Chihuahua es aún más grave, ya que esta cifra es de apenas del 20.7 por ciento, lo que ubica a la entidad en los peores lugares a nivel nacional.

Añadió que en este caso se trata de una situación atribuible a los padres o responsables de los menores, ya que se tienen las dosis necesarias, además de que las autoridades de Salud realizan una tarea complete al llevar las campañas de vacunación a más del 80 por ciento de la población, mientras que las vacunas son de calidad.

Explicó que el problema es que los padres o responsables de los niños acuden por la primera dosis, en una menor medida por la segunda y en los casos en que se necesita una tercera, no regresan a los puestos de vacunación, lo que deja a los menores vulnerables a las enfermedades, ya que al no tener los refuerzos es como si no se hubieran vacunado.

Apuntó que las vacunas son víctimas de su propio éxito, ya que las personas creen que en México no hay sarampión o poliomielitis, lo que resulta además de falso, un peligro para la población, ya que la posibilidad de un brote es latente. Uno de los factores que este año afectó a las campañas de vacunación fue la pandemia, debido a que las personas tenían miedo de un contagio de Covid 19.