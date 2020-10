Dejan en suspenso regreso a naranja

El Diario

Chihuahua.- Pese al anuncio que hizo la Secretaría de Salud federal de regresar al semáforo naranja a Chihuahua por considerarla de “alto riesgo”, el Gobierno del Estado dejó en suspenso el anuncio oficial de la regionalización del riesgo epidémico, pues suspendió la rueda de prensa informativa diaria y hasta anoche no había comunicado lo que ocurrirá con las actividades en la entidad.

Mientras se dejó el cambio de semáforo en la incertidumbre, el número de contagios por Covid19 registró un incremento notable en la última semana.

Juárez contabilizó hasta ayer 8 mil 553 casos acumulados, de los que se desprenden 905 personas fallecidas. En todo el estado la cifra es de 17 mil 386 contagios con mil 492 finados, informó Salud.

El pasado viernes la Federación retrocedió a naranja –riesgo alto– el semáforo de reactivación económica, con vigencia a partir de mañana y con duración de dos semanas.

Tras preguntársele a Comunicación Social estatal a qué hora sería la conferencia que de forma diaria se transmite por las redes sociales del Estado en Facebook y Youtube, indicó que se está “a la espera de un anuncio por parte de Gobierno para las adecuaciones al semáforo; en tanto no estén listas, no saldremos con la conferencia”. Ante ello, se desconoce si los directivos médicos de Chihuahua cambiarán el color de reactivación, que de momento es amarillo –riesgo medio– para ambas regiones de la entidad, norte y sur, y si la entidad se alineará o no a las determinaciones de la Federación.

El viernes, los responsables de las cifras explicaron que se contemplaba un incremento en el número de contagios y temen que esto pueda salirse de control y se presente un mayor número de personas que requieran hospitalización, poniendo en riesgo la capacidad instalada.