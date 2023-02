Dejan fuera a LeBarón de inauguración de carretera donde asesinaron a su familia

Ciudad de México.- Frente a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, este jueves Adrián LeBarón aseguró que no fue invitado, ni él ni nadie de su familia, a la inauguración esperada para este fin de semana del tramo carretero Agua Prieta - Bavispe, alrededores donde en 2019 fue acribillada su hija junto a sus nietos; reprochó que vaya a asistir el presidente Andrés Manuel López Obrador sin que lo hayan convocado pese a sus esfuerzos por buscar seguridad en la zona.

"Van a inaugurar una carretera, quesque va el presidente ha ido tres veces, pero como que nos hacen el feo, no nos invitan, qué les debemos, yo creo que hay reuniones importantes y López Obrador no ha ido ahí a donde masacraron a mi hija... en esta inauguración yo lo voy a buscar y si me cierran las puertas en las narices pues ni modo pero para mi se me hace una mentada de madre que estén yendo y yo no, que soy de los que más ha procurado insistir en la procuración de la justicia" dijo en entrevista.

Respecto a su visita en la FEMDO, LeBarón lamentó que se le de menos presupuesto a la Fiscalía y "cada vez le apuesten más al olvido"; explicó que en el caso de su familia hay 31 detenidos y la defensa de dos detenidos acusados de delincuencia organizada ganó un juicio de amparo para que un juez de control revisara las medidas cautelares.

"Dicen, por qué estamos en el bote después de tres años, déjanos ir a la casa esperar el juicio, o sea, que quieren un brazalete electrónico y no sé qué tanto y también cuestionando por qué estaba yo y mi familia en una audiencia siendo que están por delincuencia organizada pero el juez les dijo que tenemos el derecho absoluto como víctimas, le dijo que también está por homicidio y seguirá en prisión preventiva" dijo.

LeBarón informó que buscará ir al Senado de la República, pues tras la reunión en la Fiscalía se mencionó que se les están quitando ministerios públicos y presupuesto; adelantó que hay más de siete órdenes de aprehensión y ya tienen algunos identificados si embargo acusó que nadie "se quiere echar el paquete".

"Yo le quiero preguntar al presidente si esa carretera es para los delincuentes o también las víctimas la podemos usar porque también está el cuartel de la Guardia Nacional y los soldados nunca salen, siempre están adentro no sé si rascándose las verijas o qué y no hay vigilancia, no nada más ahí sino en diferentes regiones de Chihuahua y de todo México".

Pidió a todos los Fiscales del país que hagan un llamado al presidente para que designe como terroristas a las bandas delincuenciales y cárteles, "no sé si tienen miedo o inconveniencia" cuestionó.