Dejar el celular, entre sacrificios de Cuaresma

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Altar en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Interior de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe

Ciudad Juárez.— Disminuir el uso de redes sociales, dejar a un lado el celular o apoyar a alguna causa, son parte de los nuevos sacrificios que los católicos realizarán durante el tiempo de Cuaresma; acciones que les ayudan a fortalecer su voluntad y rechazar las tentaciones del pecado, tal y como lo hizo Jesucristo antes de ser crucificado.

Elizabeth Hernández es una católica que lleva a cabo esta actividad desde hace 20 años, limitándose de cosas que le gustan como el uso de las redes sociales, también realiza un ayuno de 10 horas cada viernes de Cuaresma y evita el consumo de carnes rojas, ella complementa su fe en Dios con acciones benéficas, como brindar su apoyo a los migrantes que se encuentran en la localidad, explicó.

“Al realizar todo esto en mi fe yo me siento fortalecida por el hecho de pensar en el sacrifico tan grande que hizo Nuestro Señor Jesucristo de amor por la humanidad y en participar por mí, así que al final no es un sacrificio tan grande porque me fortalece en mi fe”, expresó la mujer.

Explicó que la Cuaresma es un tiempo donde cada católico se centra en la reflexión, y es a través del ayuno, abstinencia, sacrificios y oración que fortalecen su vínculo de fe con Dios.

“El tiempo de Cuaresma se vive con ayuno, abstinencia y oración, la manera en que yo vivo la Cuaresma es dejando cosas que me gustan, lo que representa para mí un esfuerzo o sacrificio, como limitar y dejar de lado el uso de redes sociales, tener amabilidad con el prójimo, que en estos días es muy difícil porque todos vivimos con mucha prisa”, mencionó Hernández.

De acuerdo con Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, el ayuno y abstinencia comienza con el Miércoles de Ceniza y continúa el Jueves y Viernes Santo. Es permitido para aquellos católicos mayores de 18 años hasta los 59 años de edad, aunque se hace una excepción para los enfermos y las mujeres embarazadas.

“Aprovechar el tiempo que el Señor nos da, un tiempo de gracia para estar en su presencia, interiorizar en nuestra vida y aprovechar todos los auxilios que de su gracia el Señor nos ofrece a través de la vida de la Iglesia para todos crecer en santidad como Él nos llama y a la conversión, y que vivamos el Evangelio, es decir, un evangelio de fraternidad, solidaridad, de justicia y de amor”, mencionó.

Este día comienza la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza; celebración con gran arraigo en esta ciudad fronteriza, y que permanecerá durante los próximos 40 días.

En la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe se realizará la imposición de ceniza cada hora, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde.