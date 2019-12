Dejaron fuera de licitación tratamientos contra el cáncer y diabetes: diputada

Chihuahua.- La diputada federal por Acción Nacional (PAN), Ángeles Gutiérrez Valdés, dio a conocer que en fechas recientes la federación dejó fuera de licitaciones medicamentos para personas con cáncer y con problemas de diabetes.

En este sentido, la integrante de San Lázaro dijo que afortunadamente existen organizaciones privadas como la Amanc que han decidido apoyar a las familias para que los más pequeños del hogar no interrumpan su tratamiento médico.

Lo anterior luego de que en fechas recientes se haya dado a conocer que la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer (Amanc), ha tenido que asumir la donación de medicamentos para niños con cáncer por el desabasto qué actualmente hay en hospitales públicos como el Infantil.

Sin embargo, dejó en claro que esta situación sobre el desabasto de medicamentos no es algo exclusivo de Chihuahua, sino que es una problemática a nivel nacional por la falta de recursos, pero sobre todo por la forma como están llevando a cabo el centralismo en la asignación y licitación de los medicamentos

Finalmente, la legisladora por el albiazul reprobó que para el siguiente ejercicio fiscal 2020 haya un bajo presupuesto para el sector salud, sin embargo aseguró que son los diputados del PAN quienes seguirán luchando porque no se pierdan los desechos fundamentales de los ciudadanos.