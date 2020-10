Delicias: al alza, accidentes en moto durante octubre

El Diario

Se han registrado nueve accidentes de motociclistas, con un saldo hasta el momento de cuatro lesionados en lo que va del mes de octubre, así lo dio a conocer David Valdiviezo, agente de Vialidad.

En los últimos meses del año se han registrado diversos accidentes en motocicleta y han subido los números de la estadística, porque no se han tomado las medidas necesarias para evitar este tipo de sucesos y haya heridos, por lo que se pide a la comunidad a tomar conciencia.

El oficial detalló que es importante hacer uso del casco tanto el conductor como el acompañante, no tripular en la moto toda la familia o más de dos personas, a no subir niños, no distraerse con el celular y respetar siempre los debidos señalamientos.

Las consecuencias pueden ser graves si no se llevan a cabo las recomendaciones y se puede llegar a perder hasta la vida, por lo que es fundamental tomarlas en cuenta. Con esto se pide la colaboración de la gente para que los índices bajen.