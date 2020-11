Delicias: condiciona Conagua plan de riegos 2021

Tomada de internet / Deben desalojar La Boquilla

Luis Delgado, agricultor que se mantiene firme en la defensa del agua, manifestó que después de todo lo que ha pasado con las presas de la región no le tienen confianza a Conagua, y si no se llega a un acuerdo en la elaboración del Plan de Riego 2021, que se debería haber elaborado después del 30 de septiembre, los mismos productores lo van a realizar.

“La versión no está confirmada, pero cómo confiar en la CNA y en el Gobierno federal, porque si no hubiéramos tomado el control de La Boquilla, ahorita no tendríamos ninguna posibilidad de sembrar el año que entra, no tendríamos agua”, comentó el productor.

“La idea es que Conagua se acerque a negociar y llegar al mejor acuerdo o en su caso los agricultores haremos un plan de riego y nos dotaremos de nuestra propia agua sin intervención de ellos”, agregó.

Con respecto a la posibilidad de que suelten el control de la presa, el entrevistado señaló que primero se debe establecer el plan para el próximo ciclo y se entregarían las instalaciones con el acuerdo de los agricultores de todos los módulos.

“Los funcionarios federales no están en posición de exigir absolutamente nada, puesto que ellos nos fallaron. Nosotros les propusimos desde el principio para el pago del tratado, lo que finalmente se hizo de entregar agua de presas internacionales, y ellos no lo quisieron ver, por lo que desconfiamos de ellos”, apuntó.

“Llamamos al diálogo, que se acerquen a la negociación con los módulos y con las sociedades de Responsabilidad Limitada para platicar y llegar a un acuerdo. Con la presencia de nosotros en la presa y con el agua que hay, ojalá que en El Granero no se llegue al ecocidio como en Las Vírgenes, que la dejaron prácticamente vacía”, terminó diciendo.