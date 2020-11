Delicias: mueren esperando cama de hospital

El Diario

Debido a la saturación de hospitales que es liderada por personas mayores de 60 años, ya no se están recibiendo pacientes que tienen síntomas o están diagnosticados con Covid-19

La recomendación para ellos es que permanezcan en sus domicilios con atención de un médico particular, pero el problema es que fallecen por complicaciones en su salud, sobre todo por la baja oxigenación.

Además, el abasto de oxígeno se está complicando para corporaciones de auxilio y particulares, porque las empresas están dando prioridad a los nosocomios.

Paramédicos de varias corporaciones de emergencia indicaron que desde hace quince días se empezaron a rechazar pacientes en el Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la nueva clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y en el Hospital Regional.

Incluso cuando se solicita una ambulancia, el radiooperador cuestiona para saber con cuál servicio médico se cuenta, para hablar a los nosocomios y corroborar la existencia de camas disponibles, pero al saber que no hay, se le indica al paciente o a los familiares del mismo que no es posible el traslado y que mejor sean atendidos por un médico particular, que brinde la atención en las viviendas de quienes son portadores del virus SARS-Cov2.

Existen ocasiones en que se indica al radiooperador que sí hay camas, pero al llevar al paciente resulta que no, situación que obliga a los técnicos en urgencias médicas a devolverlo a su casa, y es cuando se le recomienda la atención médica a domicilio, según las versiones de los paramédicos entrevistados, quienes agregaron que en los últimos 14 días se han efectuado hasta 40 traslados de personas que padecen Covid-19 o tienen síntomas de la enfermedad.

Actualmente hay pacientes que permanecen en los hospitales porque no cuentan con oxígeno en sus viviendas para su recuperación, ya que es de vital importancia que estén conectados porque egresan de las instituciones de salud con baja oxigenación.

Cabe hacer mención que la mayoría de los pacientes que son llevados a un hospital cuentan con 60 años de edad y es muy raro que se lleve a niños o jóvenes, declararon los paramédicos.

Respecto al oxígeno, señalaron que actualmente se vive una crisis porque las empresas dedicadas a su venta están dando prioridad a los nosocomios y dejan a un lado a particulares y corporaciones de auxilio.

Delicias cuenta con un registro de mil 248 casos confirmados de Covid-19 y 85 defunciones causadas por el virus mencionado. Además el pasado 22 de septiembre se reportó por parte de la Secretaría de Salud del Estado que hay 323 pacientes recuperados, cifra que debe ser diferente, es decir, que ya debe haber más personas que superaron la enfermedad.