Delicias: pocos vendedores y compradores al reactivarse tianguis

El Diario

Con presencia de menos vendedores y clientes se instaló ayer viernes el tianguis en la colonia Lotes Urbanos, en la mayoría de los locales había un cartelón donde se solicitaba portar el cubre bocas. “Debemos de acatar las reglas que nos ponen las autoridades porque necesitamos trabajar, pues la situación económica está muy difícil”, manifestó uno de los tianguistas.

Lo que se observó es que la mayoría de los adultos que miraban lo que se vendía en los puestos, tenían su tapa bocas pero los niños que traían no, incluso al cuestionar a uno de los comerciantes respecto a quién los coordinaba, dijo que no tienen. Desde ropa, refacciones, juguetes, aparatos electrónicos, comida y muchas cosas más, estaban a la venta ayer en el tianguis de los Lotes Urbanos, que no tuvo tanta afluencia como en semanas pasadas.