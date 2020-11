Delicias: por deudas, gimnasios tendrán que cerrar

El Diario

Adeudos de renta y servicios hacen insostenible su operación

En caso de que el semáforo rojo se prolongue por más tiempo, los propietarios de algunos gimnasios se verán en la necesidad de cerrarlos definitivamente, porque actualmente tienen bastantes adeudos en relación a rentas y pagos de servicios y esto se debe a que la mayor parte del presente año no han podido trabajar debido a la pandemia. A lo anterior se suma la falta de apoyo del gobierno.

Luis Leonardo Fierro Rodríguez, propietario del gimnasio Strong Centro de Acondicionamiento Físico, señaló que hoy en día él y otros nueve propietarios de gimnasios se adhirieron a la asociación Red Mexicana de Salud, Cultura Física y Deporte, con la intención de generar conciencia en la población para que se pongan en práctica todas las medidas de prevención que marca el sector Salud, lo anterior con el objetivo de que disminuyan los contagios y que la pandemia termine lo más pronto posible porque ya les urge trabajar.

Al inicio del año, los gimnasios fueron cerrados, posteriormente los dejaron trabajar unos días pero ese ingreso que recibieron no alcanzó para pagar los meses de renta que adeudan y los servicios. Aunque se supone que todos los gimnasios deben estar cerrados, no se descarta que algunos estén funcionando por la misma necesidad de obtener ingresos.

El entrevistado señaló que en el caso de los 10 gimnasios que se sumaron a la citada asociación, estos permanecen cerrados para acatar los lineamientos que marcó el sector Salud, además de que Gobierno del Estado está haciendo operativos para sancionar a los negocios que estén trabajando de manera clandestina.

Ante la falta de ingresos, hay propietarios de gimnasios que están viviendo de ahorros pero están conscientes que no van a durar más tiempo, así que por eso decidieron sumarse al gobierno, que aunque no les ha dado apoyo, están trabajando en la concientización de la población para que se use el cubre bocas, se aplique gel, mantenga la distancia, entre otras medidas de prevención que se han marcado para contrarrestar los contagios.

En Chihuahua ya hay gimnasios que tuvieron que cerrar sus puertas porque sus propietarios no pudieron sostener el pago de rentas y servicios, debido a la nula actividad que ha habido en el presente año. No se descarta que también en Delicias cierren algunos.

Enfatizó que a pesar de ser de los negocios más afectados, el gobierno no ha dialogado con ellos para ver posibles apoyos u otras alternativas.