Delicias: reprueba IP gestión de AMLO

El Diario

Las cámaras empresariales coinciden en que el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido bueno, por lo que reprueban su actuación porque ha fallado en temas de salud, economía y seguridad. Por otro lado, los partidos políticos difieren en sus posturas en torno a la labor del mandatario nacional. El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Delicias, Alejandro Granados Enciso, indicó “estamos viviendo un momento delicado, por un lado tenemos la pandemia del Covid que ha venido afectando a todos de manera global, tenemos un Gobierno Federal que no ha sabido acatar ni controlar las medidas de salubridad, no puedo comentar de manera positiva, no siento que esté haciendo buen papel”. Manifestó que en estos dos años se ha visto un constante freno en la economía del país, además han desaparecido instituciones y programas que de cierta manera funcionaban y no ha querido rescatarlos.

Cuestionado sobre la calificación que otorgaría a López Obrador, dijo que no podría indicar algún número, pero sí desaprueba su actuación porque aunque se ha avanzado en programas sociales, deja de qué hablar en materia de economía, salud y violencia, así que su trabajo ha resultado un fracaso. La cancelación de inversiones privadas ahuyentará a compañías extranjeras y esto podría derivar en consecuencia en el incremento del dólar. Respecto a la pérdida de empleos, dijo que se podría haber evitado, si la Federación hubiera otorgado incentivos fiscales o prorrogas a los empresarios para pagar impuestos el año venidero, pero fue todo lo contrario porque los pagos se exigieron en tiempo y forma.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Mario Mata Licón, mencionó que ha sido un año muy difícil para los empleadores y las decisiones que se han tomado por parte del Gobierno Federal, como la cancelación de inversiones privadas que generarían millones de pesos en derrama económica, afecta a la economía. “Hoy en día se requiere de un gobierno que vea por lo más importante después de la salud y es un empleo formal y bien pagado para los mexicanos, debemos exigir que deje a un lado las obras de renombre y vea por los trabajadores, emprendedores sinceros como lo son los agricultores, que tanto han lastimado en este año en Chihuahua”. Agregó “es un año difícil para los empresarios, no deben hacerlo aún más”.

Por parte de instituciones políticas, Nora Agüeros, simpatizante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comentó “sin duda este segundo año de gobierno del licenciado Andrés Manuel López obrador, comenzó con una prueba de fuego sin precedentes, una pandemia, sin embargo, ha sido su política económica basada en la reactivación de abajo hacia arriba, la que ha mantenido a flote a México en medio de una crisis internacional”.

Destacó algunas acciones como apoyo a pequeñas y medianas empresas con créditos de 25 mil pesos, la entrega de 6 mil 250 millones de pesos mediante el programa “Tandas del Bienestar”, creación de 2 millones de nuevos empleos en 9 meses, recuperación de 28 mil millones de pesos de grandes contribuyentes y adelanto de pago en programas para personas de la tercera edad. Sobre el tema, Jaime Verdugo, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que podría felicitar al presidente por su trabajo, porque a todos los mexicanos nos conviene que le vaya bien para que el beneficio sea general, sin embargo, su actuación no ha sido buena, porque son bastantes ocurrencias las que ha puesto en práctica y que a pesar de que hay corrupción en su gobierno, no actúa contra los funcionarios que son señalados.