Delicias: se disparan 400% trámites de licencias de conducir

En un 400% se incrementó el trámite de licencias en Recaudación de Rentas después de su apertura en el Teatro de la Ciudad, en esta semana entregaron 50 diarias mientras que en Meoqui en un mes se tramitaron 200. Así lo dio a conocer María de Jesús Pérez, encargada del módulo de licencias en Delicias, quien señaló que al no poder realizar los trámites en el Lerdo de Tejada, fueron transferidos a la oficina de Meoqui donde se atendía a las personas que acudían de esta ciudad, logrando gestionar 200 en un mes, que se entregaban una semana después, pues se imprimían en la ciudad de Chihuahua. El lunes reiniciaron operaciones en esta ciudad al habilitarles un espacio en la parte inferior del vestíbulo del Teatro de la Ciudad, donde se les ha multiplicado el trabajo, pues en la semana se expidieron un promedio de 50 licencias de conducir diarias, sin embargo, si no hay fila, el tiempo para gestionar la licencia es de 15 a 20 minutos. La encargada también hizo la invitación a personas con alguna discapacidad que requieran renovar este documento, a que acudan al Teatro de la Ciudad, pero, recomendó que enviaran con los documentos requeridos a algún familiar, pues las condiciones extraordinarias con las que se trabaja en el teatro no son las idóneas para atenderlas, además para que se cuiden por la pandemia del coronavirus.