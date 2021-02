Demanda Ceach a autoridades federales atender escasez de agua

El Diario

El Consejo Estatal Agropecuario demandó públicamente a las autoridades federales que se abran de frente a la ciudadanía y al problema grave que se tiene de escasez de agua, y hasta la demanda cada vez más fuerte de Tamaulipas de que se les entregue este recurso, para encontrar alternativas de solución.

Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Ceach, lamentó que la autoridad federal no haya establecido un diálogo directo con los productores y el Gobierno del Estado y solo haya dado posicionamientos, declaraciones y mensajes, pero no ofrece una claridad para establecer acuerdos y mecanismos que den certidumbre a esa situación.

Indicó que a casi dos meses de iniciar el ciclo primavera-verano 2021, la región centro-sur del estado, en donde unas 20 mil familias productoras ocupan el 12 por ciento de la superficie sembrada y el 33 por ciento del valor de la producción, no tiene certeza de cuánta agua dispondrá para el desarrollo de los cultivos.

Observó que, si bien el sector agrícola ocupa entre el 75 y 80 por ciento del agua disponible, también aporta el 98 por ciento del alimento.

Lechuga de la Peña indicó que preocupa la postura de un Gobierno federal que debe ser de frente a la ciudadanía y la situación continúa de una manera engañosa y con mensajes indirectos, en lugar de enfrentar las cosas como debe ser.

Planteó que hay una postura muy incierta de entregar más agua al estado de Tamaulipas por la situación que pasan, y por ello, lo que demandan es que se aborde el tema con la seriedad debida y sentar a los productores en una mesa de diálogo con funcionarios federales y estatales, para ponerse de acuerdo.

"No es posible que aún no se tenga certeza de cuánta agua se les va a dar a los agricultores para este ciclo agrícola que está por iniciar, Se dice que será un 30 por ciento del volumen disponible, pero no hay una postura oficial al respecto", señaló.

Agregó que "solo hay mensajes encontrados que generan incertidumbre para la región centro-sur del estado de Chihuahua, que tiene una participación preponderante en el sector agrícola en donde hay grandes, medianos y pequeños productores de diversos cultivos y todos tienen su contribución en el sector".

El presidente del Ceachh dijo que en esa zona pudiera haber, y así lo demostró la autoridad, algunas tomas ilegales, clandestinas, las cuales fueron cerradas desde el año pasado y se debe continuar con los procedimientos para combatir con la ilegalidad, pero escudarse en que eso representa una cantidad estratosférica que dista mucho de la realidad.

Indicó que se puede decir que representa un 4, 5 y hasta 10 por ciento, pero decir que es un 80 por ciento, eso no es la realidad.

Lo importancia es retomar el diálogo entre las partes para apuntalar el inicio del próximo ciclo agrícola primavera-verano, el más importante de Chihuahua.

Finalmente dijo que viene la época más crítica donde se empieza a tomar las decisiones de la siembra y esperanzados a que esta humead que se generó a finales del año pasado y la lluvia que se presentó estos días beneficien al ciclo, aunque los pronósticos son de lluvias moderadas a secas para el presente año.