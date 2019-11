Demanda IP someter a la ley a agentes corruptos

Chihuahua, Chih.- La Coparmex se pronunció ayer no sólo se separe de sus funciones a los elementos de seguridad que estaban vinculados a organizaciones criminales e incurrieron en corrupción por cohecho, asociación o soborno, se debe dar vistas al ministerio publico para que inicie las averiguaciones previas que corresponda y se les aplique la ley que corresponda.

Ignacio Manjarrez Ayub, miembro del Consejo Directivo Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que la verdad es que los gobiernos han sido laxos con la gente que echa a perder las instituciones y sus buenos elementos, comprometidos con su trabajo y la sociedad.

Consideró que es muy significativa la estadística oficial que, a decir de los medios de comunicación, arroja que de 80 elementos cesados en 2.5 años, el 50 por ciento, estaban involucrados con organizaciones criminales.

No obstante, no se puede perder de vista que el otro 50 restante también incurrió en faltas y delitos calificados como graves.

Agregó que ante el creciente riesgo de que los policías se vean involucrados con los grupos criminales o incurran en prácticas de corrupción, es necesario que se fortalezca el área de Asuntos Internos, la encargada y responsable de ver hacia el interior de las corporaciones policíacas del Estado y Municipio.

Se debe tener la capacidad de detectar con antelación, de manera anticipada, aquellos oficiales que puedan tener un enriquecimiento no acorde a sus percepciones o entradas económicas. Indicó que se puede recurrir a diversas fuentes de información para comprobar esa situación, sea con los padrones vehiculares o los relativos a propiedad de inmuebles, pero no sólo con lo que tiene que ver con el elemento, sino también de sus familiares cercanos.

De esta forma se puede contrastar si una persona no tiene un enriquecimiento o estilo de vida que tenga que ver fuera de lo laboral.

Indicó que no bastan las pruebas de confianza que periódicamente debe hacerse a los agentes, sino que ameríta una investigación de campo para certificar el modo de vida de los elementos.

En los casos donde ya se detectó actos de corrupción, en cualquiera de sus modalidades, sea por cohecho, asociación, soborno u otras modalidades, debe actuar de inmediato Asuntos Internos y dar vistas al Ministerio Público que le corresponda para integrar las averiguaciones correspondientes.

Señalo que eso no tiene nada que ver con que sean cesados o suspendidos provisionalmente, ya que si esta persona cometió un delito y esta estipulado en la ley, la aplicación debe ser pareja para todos y debe ser procesada.

Observó que ese tipo de personas echa a perder a tanta gente que sí trabaja de manera honrada y comprometida con la sociedad.

Manjarrez Ayub dijo que los agentes infractores incluso deben ser sometidos con mayor rigor de la ley, ya que ellos son los encargados de hacerla valer y se dedican a infringirla.