Demanda por Ciudad Judicial alcanzaría los 500 mdp

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) evitó ayer dar información sobre el proceso en que se encuentra el Juicio de Oposición 272/2018, en donde cinco empresas constructoras demandaron al Gobierno del Estado por incumplimiento de pago en el sexenio de César Duarte, en la edificación del Centro de Justicia mejor conocido como “Ciudad Judicial”.

El Diario solicitó este martes información al Poder Judicial del Estado sobre el estatus en que se encuentra dicho proceso, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa resolvió que era legalmente procedente que la Cuarta Sala Familiar del TSJ conociera y resolviera el conflicto.

El portavoz del TSJ, Israel Hernández, respondió a este medio de comunicación que no tenían información al respecto. Fuentes de alto nivel de la Secretaría de Hacienda estatal y del TSJ, revelaron extraoficialmente que la demanda por parte de las compañías “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.”, “Desarrollos Alianza, S.A. de C.V.”, “Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V.”, “Arve Constructora, S.A. de C.V.”, y el particular Jorge Arturo Moreno Torres, podría ascender en la actualidad a 500 millones de pesos y no los 330 millones de pesos que inicialmente se manejó a finales de 2016 cuando se interpusieron las demandas correspondientes.

Esta Casa Editora publicó ayer que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), clasificó como “Información Reservada” el contrato de obra pública número DOP-A-36/13 mediante el cual las cinco empresas contratistas demandaron a finales del 2016 a la administración pública estatal por incumplimiento de pago.

Fue el pasado 13 de octubre y en respuesta a la solicitud de transparencia con número de folio 106642020, Oscar Alejandro Chávez Lechuga, titular de la Unidad de Transparencia de la SCOP, respondió a un ciudadano que solicitó información del referido contrato que; “la parcialidad del contrato de obra pública DOP-A-36/13, relativo a la ejecución de los trabajos referentes a la construcción del Centro de Justicia es Información Reservada, misma que fue clasificada por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, mediante acuerdo número SCOP-CT-AR- 03-2020.

Sin embargo, en ese escrito de respuesta el ente público sí respondió que hasta el 13 de octubre del presente año no se había hecho pago alguno a las empresas y contratistas por encontrarse en controversia jurídica el asunto.

Fue en el año 2016, a finales del sexenio del exgobernador César Duarte Jáquez, cuando las referidas empresas demandaron al Gobierno de Chihuahua por incumplimiento de pago en la construcción del inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Ocampo de esta ciudad.