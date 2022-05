Demandan a colegio privado por omisión en abuso

Ciudad Juárez.— Combatir el bullying escolar y que los agresores, sus padres, las escuelas y la autoridad educativa asuman responsabilidades reales en la prevención de este delito es lo que pretende la familia de un estudiante del Colegio Teresiano, quien sufrió lesiones severas pese a que reportó el acoso que padecía.

La familia, asesorada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, demandó por la vía civil a la escuela por 30 millones de pesos por daños morales y responsabilidad civil, al ignorar las agresiones que el estudiante de secundaria sufrió en el 2019 y que lo mantienen en depresión mientras se recupera de las operaciones a las que fue sometido.

Ayer El Diario buscó una entrevista con la dirección del centro educativo sin obtener una respuesta favorable, en tanto que el titular de los Servicios Educativos en la Zona Norte no atendió las llamadas realizadas.

La demanda quedó radicada bajo el expediente No. 1100/21 en el Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencias en esta ciudad, bajo la responsabilidad jurídica del juez José Antonio Hernández Delegado, informó la legisladora local.

Surgen más quejas

Aseguró que a raíz de este caso han surgido más quejas de los padres de familia relatando “historias de terror” de lo que pasa al interior del colegio privado, sin que la dirección del plantel intervenga a fondo, por lo que buscará facultades para que las autoridades educativas del Estado puedan cancelar el registro de operación a las escuelas particulares.

La madre del afectado, de quien se reservan sus datos generales por su minoría de edad, narró que su hijo tenía 13 años cuando sufrió la agresión, la familia interpuso la denuncia por lesiones y obtuvo un fallo favorable.

“Cursaba segundo grado de secundaria y el agresor es jugador de futbol americano. En los videos del juicio el agresor admitió que sabía que lo iba a fracturar e incluso podía matar. Ese deporte no lo dan en la escuela, ese día no les dio clase el maestro de educación física, por lo que les dijeron que salieran a las canchas, el agresor sin previo aviso lo tacleó, agarró vuelo de cierta distancia y lo hizo volar, los doctores compararon la lesión con una caída de un segundo piso y que está vivo de milagro”, compartió.

Dijo que ese fue el inicio del calvario que han sufrido en una escuela dirigida por religiosas, donde se presume que los estudiantes aprenden altos valores morales y religiosos.

El día de la agresión

El día de la agresión, en la escuela dijeron que fue un simple tropezón.

“No sabía yo, ni los doctores, que sufrió golpes en todo el cuerpo, rostro y cabeza, por lo que además de desviarle la clavícula, los huesos de la mano casi se le salían. En el hospital perdió el conocimiento varias veces y le sucedían estos episodios frecuentemente por los primeros seis meses, ya que no sabía dónde estaba, no me reconocía; además, desde ese día y en la actualidad aún tiene convulsiones epilépticas y no ha mejorado con el medicamento”, dijo.

“El neurólogo dijo que si le quitaba el medicamento le daría una horrible convulsión que hasta al hospital lo tendría que llevar de urgencia; ya pasaron dos años y como no desaparecen las convulsiones yo espero en Dios, ya ganando el juicio, llevarlo a Houston con un reconocido neuropediatra para que le hagan cirugía, ya que es candidato porque no se ha curado”, expuso la entrevistada.

La legisladora explicó que la demanda contra el plantel y las autoridades educativas ha quedado radicada bajo el expediente No. 1100/21 en el Juzgado Quinto Civil por Audiencias en Juárez.

Los hechos ocurrieron el día 4 de diciembre del 2019. Las maestras del Teresiano se limitaron a trasladarlo a la dirección en espera de que la madre se presentara a recoger a su hijo herido hasta una hora después de los hechos, dijo la diputada.

