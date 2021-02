Demandarán a 'Yako' Rodríguez

Chihuahua.- Carolina Consuelo Meléndez González propietaria del rancho “Los Amanes” en ciudad Cuauhtémoc, anunció ayer que en próximos días presentará una demanda penal en contra del diputado federal de Morena, Eraclio “Yako” Rodríguez, por haber impedido el pasado 8 de febrero con uso de la fuerza y militantes de El Barzón; el cumplimiento del mandato de la Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, Silvia María Moreno Duran, quien ordenó que el referido rancho regresará a su posesión.

En aquella ocasión, el también líder campesino acompañado de alrededor de 70 personas, impidió que un actuario le diera legítima posesión del rancho “Los Amanes”,

Mostrando la resolución judicial a este medio de comunicación, la señora Meléndez de 61 años, acusó que el legislador quien es el presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria en la Cámara de Diputados de violar flagrantemente la Ley, toda vez que dicho rancho no le fue pagado por la empresa moral “POMFRESH S.P.R. de R.L.”, con quien ella había celebrado un contrato de compraventa por 75 millones de pesos en diciembre de 2014, y ante el incumplimiento de pago, de menos de la mitad de su valor, la juez Civil ordenó se le devolviera.

“Con papeles yo soy la dueña, pero no me lo quisieron entregar”, expresó indignada a El Diario.

Sobre la respuesta pública que dio el legislador a El Diario, quien confirmó el impedimento justificando a que alrededor de 100 trabajadores se iban a quedar sin empleo, la señora Consuelo Meléndez calificó de mentiras esas aseveraciones.

“Si no hacemos algo, el día de mañana puede ser otra la víctima de estas personas. Los del Barzón actúan cada vez con más fuerza y fuera de la Ley, no es posible”, dijo.

Agregó que dicho grupo apoya a ganaderos y fruticultores para actuar fuera del marco legal en otros asuntos, como cuando por ejemplo, les van a cortar la luz por múltiples adeudos y mandan a la gente y ya no dejan que les corten.

“Es una actuación fuera de todo marco legal, tampoco debemos dejarnos, tenemos que exhibirlos. Yo por eso lo voy a demandar”, mencionó.

Agregó la propietaria que “voy a demandar a Yako Rodríguez porque él no es autoridad para detener una orden judicial, este hombre se siente por encima de la Constitución, usando el nombre de El Barzón.

Me dijo el jefe de la Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero Prieto que (sic), señora es que usted no sabe, tenemos un problema regional muy fuerte con estos grupos. Yo le dije, entonces porque no hacen nada ustedes”, cuestionó.

La señora Meléndez señaló que el empresario que incumplió en el contrato de compraventa del rancho Los Amanes, es el señor Óscar Corral Ríos, sobrino del fundador del grupo La Norteñita, Salvador Corral (+), los cuales gozan de impunidad en Cuauhtémoc, ahora con la complicidad de El Barzón.

“No es justo lo que ellos hacen, tanta mañosada; ahora Yako dice que había 70 empleados que se iban a quedar sin trabajo, para empezar en un rancho nadie tiene ese número de planta, me explico, ni los de la Norteñita, quizás los tengan pero para llevarlos a diferentes ranchos.

Uno contrata gente, sí para las podas, para el pesaje, para la pizca, pero de planta decir que ellos iban a perder su trabajo no es cierto, es una total y absoluta mentira.

Dice también (Yako) que tiene una grabación mía, eso es mentira, yo si tengo con que respaldar mis dichos con papeles legales, inclusive ahora que paso esto me buscaron dos empleados a los cuales corrieron y no les pagaron su liquidación, a uno de ellos no le pagaron los 60 mil pesos, no frieguen, cuanta corrupción”, sentenció.