Denuncia Adriana Fuentes desconexión de lámparas públicas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- La candidata a la presidencia de Juárez por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Fuentes, señaló que el Gobierno municipal está dejando la ciudad a oscuras otra vez.

En un comunicado, la abanderada priista informó que vecinos de diferentes colonias de la ciudad se están quejando de que el Municipio ha acudido a desconectar las lámparas del alumbrado público, dejando las calles en penumbra.

Asimismo, aseguró que estas denuncias las ha constatado directamente en persona, sobre todo en el suroriente.

Consideró que el programa Juárez Iluminado no ha sido más que una simulación y apariencia.

“Pues en la realidad, las colonias se vieron beneficiadas después de años de no tener una lámpara encendida, sin embargo el gusto no les duró mucho pues aún no termina la actual administración y el mismo personal que las encendió, ahora las apaga”, acusó.

Destacó que hay que preguntarle al Municipio por qué está llevando a cabo esta acción de desconexión de las lámparas que tanta falta hacen como medida primaria de prevención del delito en las colonias.

Fuentes Téllez reveló que el plan de trabajo que encabeza, contempla primeramente un censo en toda la ciudad, para determinar cuántas luminarias exactamente están sin funcionar. Dicho censo será en conjunto con la CFE que es la instancia encargada de brindar el servicio eléctrico.

El objetivo primordial es que haya alumbrado para todos, porque es un reclamo justo de los ciudadanos que se sienten inseguros de transitar por las calles oscuras, además de que se han tenido accidentes importantes en el pasado, por esta causa, señaló.