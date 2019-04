Denuncia alcalde falta de médicos en San Francisco de Conchos

Chihuahua.- El presidente municipal de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez expuso ante el gobernador del Estado, Javier Corral, los problemas que tiene debido a la falta de médicos en la región.

Comentó que solamente tienen servicio medico de 8 de la mañana a 8 de la noche durante los días hábiles pero los fines de semana no hay personal en el Centro de salud por los que los habitantes no tiene servicio.

Mencionó que hace apenas unos días tuvieron una emergencia médica en la región de La Boquilla pero debido a que no había médicos estuvieron que trasladar a una persona hasta Camargo para que pudieran ser la tendido.