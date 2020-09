Denuncia exauditor que su salud se ha agravado por Coronavirus en el Cereso

Tomada de Facebook

Chihuahua.- El ex auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores preso en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, denunció públicamente hoy a través de su cuenta de Facebook, que su salud se ha agravado en los últimos 15 días derivado del contagio que sufrió de Covid-19.

Señaló que ha perdido seis kilos de peso, tiene infección en la garganta y la doctora del Cereso solo le receta antihistamínicos y ansiolíticos, lo mismo que al ex director del Fideapech Lázaro López, quien murió por negligencia de las autoridades carcelarias.

En su cuenta de FB, Esparza Flores escribió textualmente;

"Hoy Lázaro López cumplía años, pero hace 3 semanas murió por la culpa de negligencia de la doctora Arely Ortega. Lázaro tenía semanas enfermo y no lo atendieron, la 'doctora' dijo que su problema era emocional y le recetó antidepresivos y antiansolítcos.

La negligencia de Arely Ortega mató a Lázaro.

Hoy cumplo 15 días enfermo, y lo mismo que Arely Ortega le hizo a Lázaro, me lo hizo a mí. Pasé días manifestándole mis síntomas y me recetó antihistamínicos y ansiolíticos.

He perdido más de 6 kilos de peso, estuve durmiendo 22 horas diarias, perdí apetito, tengo síntomas de un cuadro viral/infeccioso fuerte.

Mi salud se deterioró tanto que hoy tuvo que revisarme un médico especialista y encontró que tengo una grave infección en la garganta y en las vías respiratorias, que hace más de una semana debí de recibir antibiótico y otro tipo de tratamiento.

No tengo ningún diagnóstico de problemas mentales, tengo graves problemas de salud física y las autoridades fueron negligentes.

Arely Ortega: en tu conciencia pesa la muerte de Lázaro ¿También querías cargar con la mía?.

No sé que hubiera pasado si un doctor no me revisaba hoy y tampoco sé qué tan extendida tengo la infección que presento hace 10 días y que los médicos del Cereso no atendieron.

Si me ven hoy, no me reconocerían, perdí peso y vitalidad, mi salud se deterioró terriblemente.

A las jueces Hortencia García y Abigail Sosa les digo: esto es responsabilidad de ustedes.

Mi abogado les estuvo informando y se lavaron las manos.

Pedí revisión de medida cautelar y me la negaron. Ustedes son responsables de mi situación de salud hoy.

Que no se olviden estos nombres, porque no les importó nuestra salud ni nuestra vida", finalizó en su escrito.