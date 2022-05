Denuncia Omar Bazán ante FGE a extitular de la SFP

Omar Morales / El Diario de Juárez / Omar Bazán, diputado del PRI

Ciudad Juárez— El diputado priista Omar Bazán presentó esta tarde ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia contra la extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Mónica Vargas Ruíz, por el extravío de una queja contra Javier Corral interpuesta en la administración estatal pasada, que tenía como fin exigir que se indagara el terreno que el exmandatario se adjudicó pegado a su casa en Ciudad Juárez.

El legislador local señaló que la querella va dirigida contra la SFP y su extitular Vargas, y quien resulte responsable.

Refirió que no es posible que se interpuso dicha queja contra Corral y a aunque la representación social le confirmó de recibido, la desapareció. “Ahora la Secretaría de la Función Pública dice que no existe expediente, entonces eso significa que alguien lo sustrajo y es lo que voy a denunciar”.

Bazán apuntó también que hace una semana, un juez colegiado de distrito le notificó que da la orden a la Fiscalía Anticorrupción para que se presente nuevamente la denuncia “que no me dejaron hacer hace cerca de dos años sobre las particularidades que obedecían a la Auditoría Superior del Estado por más de ocho mil millones de pesos en el gobierno de Javier Corral, lamentablemente esta fiscalía anticorrupción no me acepto la denuncia”, dijo.

En ese caso, el priista señaló que dicha fiscalía anticorrupción fue oficial de partes y defensora de Corral.

“Me fui al poder judicial federal, obtuve el amparo, voy con el amparo a la fiscalía anticorrupción, y con el amparo me dicen que se fueron a la revisión, es decir están litigando a favor de corral”, dijo.