Denuncia pareja gay discriminación; se casarán mañana

Tomada de internet / Al notar que eran dos hombres primero les dijeron que ya no había bodas este año

Ciudad Juárez.- Después de que en la Oficina del Registro Civil del Pueblito Mexicano les negaran ayer la posibilidad de casarse, mañana lunes una pareja gay contraerá matrimonio en la Oficialía 1, ubicada en la zona Centro de Ciudad Juárez, informó Nasho Díaz, responsable del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación (Comupred).

De acuerdo con lo narrado por una de las personas a Díaz, ayer a las 10:00 de la mañana acudieron a las oficinas del Registro Civil con la intención de iniciar sus trámites para casarse, pero al notar que eran dos hombres primero les dijeron que ya no había bodas este año y luego, cuando accedieron a que su boda se realizara hasta 2024, se les dijo que sus actas no podían ser aceptadas, pese a haberlas obtenido tres días antes.

Uno de los integrantes de la pareja, quien pidió reservar su nombre, explicó que tienen 18 años de relación pero decidieron casarse legalmente, sin saber que serían discriminados por tratarse de dos hombres.

“La persona que revisa la información nos dijo que qué trámite íbamos a realizar, nosotros le comentamos que íbamos a entregar los documentos para poder realizar el matrimonio de mi pareja y yo, que somos una pareja del mismo sexo, de hombre y hombre. Ella nos dijo que tenían fecha disponible hasta el otro año, entonces nosotros le comentamos que no importaba, que nos diera fecha. Pero al revisarnos los documentos nos dijo que no nos podían casar porque el acta de nacimiento no servía, siendo que son actas recientes, actas sacadas hace tres días”, relató.

Dijo que pidieron hablar con algún responsable, quien les dijo que si en la entrada les dijeron que no se podían casar “es un no, es un no y es un no”, ya que no servían sus documentos.

Tras sentirse discriminada la pareja acudió al Comupred, cuyo coordinador los envió a la Oficialía 1 del Registro Civil, en donde “sin ningún problema” les dieron cita para su boda, y mañana al mediodía podrán unirse legalmente, informó Díaz, quien acompañará a la pareja que después de su unión dará un posicionamiento público.