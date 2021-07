Denuncia persecución médico despedido

Alejandro Vargas / El Diario

Ciudad Juárez.- Luego de su destitución del Hospital de la Mujer, el doctor José Sánchez Barba dijo ser víctima de represalias tras evidenciar carencias desde el Sindicato de Médicos, Enfermeros y Empleados del Instituto Chihua-huense de la Salud (Smeeich).

El profesional de la UACJ, que durante 12 años fue jefe de Consulta Externa, puesto al que había renunciado antes de su despido, sentenció que en tanto no sea reivindicado continuarán las acciones para presionar al Gobierno del Estado a dar marcha atrás en dicha determinación.

La destitución desató protestas de sus compañeros el pasado jueves y ayer, junto a algunos de sus colegas, Sánchez se apostó frente al Hospital de la Mujer, en Paseo Triunfo de la República, para manifestarse de forma pacífica desde una carpa, donde colgó una pancarta con la leyenda “Es muy fácil hablar de igualdad, cuando la desigualdad la sufre otro”.

El médico general, de 58 años, dijo que se le notificó su remoción el martes pasado, arguyéndole que era por actas administrativas que, puntualizó, no le fueron facilitadas antes para solicitarle un derecho a réplica. En todas, expuso Sánchez, se señaló que no fue posible localizarlo, lo cual –criticó– es absurdo ante las dimensiones del inmueble.

“Es una reacción directa de represalias. Están argumentando quejas del año pasado y de este, y ellos tienen según esto las quejas por escrito de las pacientes, pero nunca las ventilaron, nunca me convocaron, no me dejaron hacer contraparte, y están usando esto y en algunas minutas están los datos mal”, dijo.

Si bien no abundó en los detalles de los señalamientos en su contra, destacó que toda vez que en su pasada visita el gobernador Javier Corral no quiso recibirlo, están planeando llevar a cabo una estrategia a la que denominaron “Un día sin médicos” para que no se quede la situación de tal manera.

“Al parecer no quieren negociar, ya está tomada la decisión y nos dijeron que le hiciéramos como pudiéramos. Estamos tratando de hablar con las personas de Chihuahua, se trató de hablar con el gobernador y nos atendió su secretario, y a la hora de la hora parece que nada”, manifestó el doctor.

Este medio quiso abundar más en los pormenores de la situación con la Secretaría de Salud del Estado, pero solo se dio a conocer que no se trata de una situación de revanchismo, puesto que –sentenciaron– se tienen elementos que dan sustento a la decisión, que no revelaron al ser un asunto interno.