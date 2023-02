Denuncian abogados políticas ‘criminales’ en el Cereso 3

Archivo / El Diario de Juárez / Exterior del Centro de Reinserción Social

Ciudad Juárez.— Tras agotar el diálogo con las actuales autoridades del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Juárez interpondrán recursos de amparo contra lo que califican de “política criminal” implementada en contra de abogados y que violenta los derechos de las personas privadas de la libertad (ppl) a una defensa.

Mario Espinoza Simental, presidente del organismo, dijo que a raíz de los hechos ocurridos al interior del Cereso 3 el pasado primero de enero, los abogados han sufrido una serie de restricciones para dialogar con sus clientes, además de verse obligados a acatar medidas que los colocan en situación de alto riesgo, en particular a las litigantes del género femenino.

El profesionista dijo que están a favor del ordenamiento del penal, particularmente después de darse a conocer el nivel de corrupción interna; sin embargo, las disposiciones para la comunicación entre el abogado y la ppl debe ser en estricto apego a los derechos humanos.

“Estamos acatando un protocolo de vestimenta, no estamos en desacuerdo con esa medida, pero lo que sí cuestionamos es el impedimento de ingreso si no presentamos el nombramiento por escrito como defensores legales, lo cual sólo muestra su grado de ignorancia del Sistema Acusatorio Adversarial”, expuso.

Planteó que desde el primero de enero se implementaron políticas criminales y algunas de éstas violentan derechos humanos de los internos y los profesionales del derecho.

“Tenemos que no se permite la entrada de los defensores si no presentan nombramiento por escrito, esa circunstancia es ilegal y es evidente que quien da las órdenes o está al frente del Cereso desconoce el sistema porque ya no existen los nombramientos por escrito como tal, pues esto queda videograbado en audiencia, ya no funciona como en el sistema tradicional”, explicó.

Otra situación que mantiene en alerta a los abogados es el cierre de locutorios para hablar entre abogado y representado.

“A partir de estos hechos, a las y los abogados los llevan a los patios y esto es grave porque se lleva a las mujeres a los patios. Llega el custodio y nos llevan al área y nos encierran con la población carcelaria, junto a los demás reos, y para que pueda uno salir de ahí tiene que tocar la puerta y esperar a que llegue el custodio para poder salir”, agregó.

Dijo que cualquier abogada o abogado están expuestos a sufrir un atentado o enfrentar una situación de riesgo, por lo que conminó a las autoridades penitenciarias a reactivar los locutorios, donde sí pueden llevar a cabo sus funciones de abogados y entrevistarse en circunstancia seguras con los clientes.

Espinoza Simental dijo que ayer buscaron dialogar con directivos del Cereso 3 y fueron atendidos por un interino, del que ni su nombre recordaron, el cual les expuso que carecía de facultades para resolver las inconformidades del gremio de abogados penalistas.

“Nos respondió que de momento no hay director ni subdirector y él está en un cargo interino donde no puede asumir ningún compromiso. Entonces nos preguntamos en manos de quién está el Cereso y quién es el responsable, porque nos vamos a promover juicios de amparo y buscaremos la responsabilidad legal contra las autoridades del Cereso, aunque no haya aún esas autoridades alguien tiene que responder”, advirtió.

Los litigantes agremiados van a buscar el diálogo con la gobernadora María Eugenia Campos al referir que no se puede imponer el orden en un centro penitenciario violentando los derechos de las ppl, quienes tienen derecho a una defensa legal y con esta “política criminal” están impidiendo esa defensa e incomunican al reo de su defensor, puntualizó Espinoza Simental.