Denuncian acoso por parte de la GN

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Mientras a nivel nacional sigue el debate en torno a la reforma que permitirá a la Defensa Nacional tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), en Juárez ciudadanos se quejan de extorsiones por parte de agentes que instalan puntos de revisión en diferentes puntos de la ciudad.

Entre las quejas que recibió El Diario, destacaron las realizadas por los ciudadanos que el pasado sábado acudieron a divertirse a bares ubicados en la avenida Manuel Gómez Morín, donde elementos de la GN hacían revisiones en las que solicitaron documentos personales y de la posesión legal de los vehículos.

“Me pidieron mil pesos para dejarme ir y cuando cuestioné el porqué me iban a detener me dijeron que por ebriedad, cuando no son autoridad competente y tampoco llamaron a Tránsito para hacer la prueba del alcoholímetro”, explicó Miguel Zapién, un residente de la Unidad Habitación Emiliano Zapata.

Ese mismo día, residentes del fraccionamiento Hacienda Las Lajas también reportaron retenes instalados sobre la avenida Valle del Sol.

Los agentes sometieron a revisión a familias que regresaban de la celebraron por el Día de la Independencia y les cuestionaban el motivo de circular después de las 2:00 de la mañana, lo que fue una intervención considerada más como acto de molestia que como acción preventiva.

Qué dice el delegado Ávila

Cuestionado al respecto, Fernando Ávila González, delegado estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo a El Diario que “con gusto ayudaba para dar de baja a quien pida dinero”, sin precisar más información con respecto a los procesos para denunciar la actuación del personal de procedencia militar.

El servidor público declinó informar cómo ayudará a dar de baja a quien pida dinero.

La presencia de la Guardia Nacional empezó desde el 2018, cuando llegaron los primeros elementos a la frontera para intentar frenar la migración.

Otras denuncias

Desde que fue oficializada su presencia aquí, se han visto implicados en el asesinato de un menor, ciudadano americano, y la violación sexual de una guardia de seguridad que laboraba en el aeropuerto.