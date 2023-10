Denuncian amenazas en albergue

Staff / El Diario de Juárez / Silvia junto a Guadalupe Medina durante la entrevista

En compañía de sus cuatro hijos menores de edad, uno de ellos discapacitado, Silvia huye de la violencia de género que sufrió por parte de su esposo, pero con el temor de las amenazas que dijo haber sufrido en el albergue Esperanza para Todos, ubicado en la colonia Rancho Anapra.

La migrante de 33 años de edad, originaria de Michoacán, narró que llegó a Ciudad Juárez con su esposo, sus cuatro hijos de entre 7 y 14 años de edad, y el señor J. Guadalupe Mediana, de 72 años de edad, un habitante de su misma comunidad quien busca reunirse con sus hijos en Estados Unidos.

Relató que estuvieron alrededor de ocho días en el alberge cristiano, en donde cada adulto debe pagar por semana 300 pesos por ser albergado, además de 150 pesos para el gas, 100 pesos de internet y 30 pesos diarios por una comida al día, por lo que decidieron salirse, aunque dijo haber firmado un documento al entrar, el cual ella confesó no haber leído.

“No nos daban agua, nosotros teníamos que comprar nuestro garrafón, nos cobraban 30 pesos por una comida, diarios. Y 100 pesos por el internet, y teníamos que comprar en la tienda de ahí adentro”, dijo la michoacana quien también relató que a algunas personas migrantes las mandaban a la calle con un bote para pedir dinero para el albergue.

Los cobros eran los mismos para J. Guadalupe, quien tiene el deseo de reunirse con sus hijos, a quienes dejó hace 20 años en Estados Unidos cuando regresó a México a recuperar la casa que ya le habían invadido en su ausencia, pero quien al enfermar hace unas semanas decidió volver a cruzar otra vez la frontera, esta vez a través de una cita gestionada por medio de la aplicación móvil CBP One, la cual esperan desde aquí.

Narraron que debido a los cobros, decidieron rentar un lugar en donde vivir, pero cuando fueron a sacar sus cosas del albergue, los encargados les advirtieron que correrían el riesgo de ser ‘levantados’, porque el pago del albergue incluía la protección.

“Nos dijeron que no nos saliéramos, que porque ellos pagaban cuota y que si nos salíamos y andábamos en la calle nos iban a secuestrar, nos iban a levantar y nos iban a pedir mucho dinero; a mí sí me dio miedo la verdad”, dijo Silvia, quien el fin de semana pasado fue golpeada por su esposo, al igual que su hija de 14 años de edad, por lo que ahora teme tanto por las amenazas del personal del albergue como por su esposo.

Aseguró que después de agredirlas física, verbal y psicológicamente mientras hacia una videollamada a los padres de ella para que fueran testigos de la agresión, su esposo tomó el dinero que traían y huyó del lugar en el que estaban rentando.

Ahora Silvia, sus hijos y J. Guadalupe buscan un refugio en donde sentirse a salvo, mientras logran ingresar a Estados Unidos de manera regular.

Sobre las acusaciones en su contra , Grissel Ramírez, directora de Esperanza para Todos, dijo que no se trata de un cobro, sino de una cooperación voluntaria con la intención de reunir los 30 mil pesos de renta que paga el albergue cada mes.

“Ellos fueron los que se salieron… ellos nos preguntaron que si estábamos pagando cuota, nosotros para nada los amenazamos, la persona que se quiera ir es libre de irse. Tenemos un reglamento que se cumpla, que no pueden tomar, no pueden usar drogas, pero a nadie se le amenaza; es un albergue de puertas abiertas, no hay enrejado, no hay seguridad”, dijo la directora del espacio que hasta ayer alojaba a 38 migrantes adultos y 20 menores de edad.

De acuerdo con Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) del Consejo Estatal de Población (Coespo), el albergue Esperanza para Todos no forma parte de la Red de Albergues de Ciudad Juárez.

“No los reconoces como aliados en la atención humanitaria de personas en contextos de movilidad humana en el Estado de Chihuahua. Tenemos conocimiento de ser un espacio de malas prácticas”, informó.