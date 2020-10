Denuncian brotes de Covid en la UACJ

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Un posible brote de Covid-19 entre empleados administrativos y de intendencia del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue denunciado por uno de los trabajadores de la institución educativa.

Según la queja, son tres los casos positivos que surgieron en IIT y dos en Rectoría, aunque la máxima casa de estudios rechazó esta versión.

Jesús Meza Vega, director de Comunicación Universitaria, informó que en la instancia Universidad Saludable, que es donde se coordinan las acciones de prevención y aplicación de protocolos relacionados con el Covid, no tiene conocimiento ni datos que señalen un brote.

Ayer el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria II, Gumaro Barrios, indicó que no se tiene un informe y adelantó que la investigación se está haciendo en la universidad, “sí, ya están estudiando esta parte o están en contacto con representantes de estas áreas para que confirmen si hay un brote”.

Durante la conferencia de prensa diaria para actualizar la incidencia del virus en la frontera, el presentador de noticias de parte del Estado, Héctor Martínez, expresó que “la misma universidad dijo que no hay brotes, pero sí se han presentado casos individuales”.

Un empleado de la universidad, que pidió la reserva de su identidad por temor a represalias labores, denunció la probable existencia de 5 casos de trabajadores enfermos de Covid-19 en el instituto antes señalado y dos más en Rectoría.

Indicó que tanto él como los demás empleados temen por su salud y la de sus familias, ya que en su consideración no son dotados de tapetes, cubrebocas ni gel antibacterial, pero además en el caso de que hubiera la sospecha de que algún trabajador hubiera enfermado de Covid-19, no es apoyado por la universidad para los exámenes médicos, ya que la mayoría no tiene recursos económicos para solventar los mismos en laboratorios privados.

Aseguró que tiene indicaciones de la administradora Cinthia Esquivel de que en caso de que se sientan mal no acudan al Seguro Social, se realicen las pruebas en el sector médico privado y le comuniquen exclusivamente a ella los resultados.

“Ya se dieron casos de personas que no tienen dinero para hacerse la prueba, pero además para que puedan regresar a trabajar les están exigiendo otra prueba donde se informe que ya no hay Covid-10 o que ya no somos transmisores del virus”, expresó.

Dijo que en el caso de los empleados sospechosos de haber contraído el virus, se les mandó a casa y no se ha informado a los demás trabajadores sobre reforzamiento de medidas preventivas, por lo que existe una gran incertidumbre y temor entre los demás compañeros que sí están acudiendo a laborar.

Señaló que aunque son pocos los que regresaron a trabajar ya se presentó un brote.

“Una de las empleadas contagiadas labora en el área de intendencia, donde se encargan de la limpieza de los lugares de trabajo de los sospechosos de haber enfermado de Covid-19”, expresó.

Dijo que regresaron a la universidad hace un mes y tres semanas, y a ellos como empleados administrativos o de intendencia no les tomaban la temperatura y tienen gel antibacterial muy viejo, a diferencia de los jefes, que a ellos les revisan la temperatura y no comparten espacios de trabajo en su oficinas.

Ayer Meza mencionó que “sólo le confirmo que no hay brotes de contagio, y cualquier dato se agradecerá. Se continúa con protocolos de higiene en ingresos, en oficinas y tres veces en la semana se realizan lo que llaman sanitizaciones en cada inmueble”. (Con información de Salvador Castro)

