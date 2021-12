Denuncian cobro de derecho de piso en gasera en el Corredor

El Diario

Cuauhtémoc, Chih.- La Policía Seccional de Álvaro Obregón atendió el reporte de un posible robo, a las 05:20 horas del martes 21 de diciembre, en la sucursal Servi Gas que se ubica en el kilómetro 38 del Corredor Comercial, hasta donde arribaron dos sujetos quienes le pidieron al empleado una cuota por “derecho de piso”, por la cantidad de 30 mil pesos, sin embargo al con contar más que con solo 5 mil 600 pesos en caja, les hizo entrega de dicha cantidad.

Al llegar al lugar, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos a Álvaro Obregón, se entrevistaron con Abigael M.M., de 56 años, quien es empleado de esta empresa y quien narró a los oficiales que momentos antes llegaron a la gasera dos hombres con ropa oscura, de estatura media, con chamarra blanca y negra, respectivamente. Uno llevaba gorra de color rosa y ambos traían mochila, tipo escolar, en la espalda.

El reportante no pudo dar mayor descripción sobre las características físicas de los presuntos asaltantes. Dijo que no portaban armas de fuego o cualquier otro objeto para ocasionar heridas, no refirieron formar parte de ninguna organización delictiva. Tampoco fue agredido físicamente.

Denunció que los ladrones le pidieron una cuota por “derecho de piso”, por la cantidad de 30 mil pesos, por lo que el empleado les comenta que solo cuenta con 5 mil 600 pesos en caja y les hace entrega del efectivo.

Los policías seccionales realizaron recorridos por los alrededores, pero no localizaron a nadie con tales características.